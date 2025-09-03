Elisa carrió reveló que tiene un novio de 95 años que está en "buen estado porque se infiltró vitamina C".

La exdiputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió , volvió a ser tendencia en las redes sociales al revelar que atraviesa una nueva etapa sentimental junto a un hombre de 95 años , cuya identidad prefirió mantener en reserva.

Elisa Carrió acusó a Javier Milei de un aberrante delito y a Karina la tildó como la "más oscura"

En una entrevista con María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital, Carrió describió el vínculo como un lazo basado exclusivamente en el afecto: “Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya” .

Con humor, la referente política agregó que su pareja, a quien definió como una persona “muy famosa”, mantiene un buen estado de salud gracias a que “ se infiltró vitamina C ”, aunque reconoció que “ está un poco perdido ”.

Carrió destacó que la diferencia de edad, 25 años, funciona en esta etapa de su vida: “En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia. La relación se reduce a la ternura, nada más” . María O’Donnell parecía no poder creer lo que Carrió decía y dijo: "Pero ¿real?".

Embed "Lilita":

Porque Elisa Carrió contó que tiene un novio de 95 años pic.twitter.com/haQQMrpoWD — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 3, 2025

Asimismo, explicó que evitan encuentros en lugares públicos porque ambos son figuras reconocidas y podrían ser vistos.

El meme viral de Carrió: "Estoy de novia"

Las declaraciones de Carrió despertaron un gran revuelo en redes sociales, donde varios usuarios recordaron frases de la exdiputada sobre su vida sentimental. En otra oportunidad, había manifestado en tono humorístico que soñaba con casarse de blanco a los 80 años, aunque con una condición particular: “Un marido lejos puede ser, pero con dos baños, porque el problema de las parejas son los baños. Hay que casarse y hay que tener dos baños, porque el divorcio empieza con cómo se aprieta el dentífrico”.

La exlegisladora también recordó el impacto de un meme viral surgido tras confesar en el programa de Mirtha Legrand que estaba de novia. "Un día vine a este programa (La noche de Mirtha Legrand) y yo quería hablar de otra cosa. Entonces me preguntó qué noticias tenía y le dije que estaba de novia. Ahora está en los memes de todos los chicos. En ese momento era verdad pero nadie lo creía. Era el más buen mozo de la Argentina, era embajador”.