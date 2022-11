El Turco García admitió sus infidelidades y le propuso casamiento a su pareja de toda la vida

Algunos días atrás, Mariela Prieto se presentó al programa Socios del Espectáculo y reveló a viva voz que sabe acerca de todas las infidelidades de su pareja, Claudio Turco García. Días después ratificó sus palabras y el Turco la sorprendió.

En el día de hoy, la mujer volvió a presentarse ante Rodrigo Lussich y Adrián Palleres y habló al respecto. En medio del programa, el Turco García irrumpió enfrente de las cámaras y se confesó.

Turco García y Mariela Prieto

“Es verdad, y a veces siento que no puedo parar”, aseguró el ex futbolista luego de confesar que es adicto al sexo. Siguiendo con el tema y calificándose como machista, admitió que no podría aguantar que su pareja le hiciera lo mismo.



De esta manera, la situación dio lugar a que Mariela hablara sobre su hijo extramatrimonial. “El es un hijo más, yo lo quiero. Y así fue. Rafael es uno mas de nosotros. Tener un hijo nunca es un error ni una cagada, por favor, eso ante todo”, contó ella.



En medio de todo lo que parecía ser terapia de pareja, García sorprendió rotundamente a todos cuando sacó un cintillo de su bolsillo y se puso de rodillas. “El 11 de febrero es el día que dejé de consumir, el 11 de febrero de 2008. Y el 11 de febrero de 2023 que pasaron como 13 años de esa fecha, yo te propongo matrimonio. ¿Te querés casar conmigo?”, dijo frente a su pareja de toda la vida.

Tras la intensa emoción que recorrió todo el estudio y el cuerpo de Mariela Prieto, la historia terminó de la mejor manera. “Si, claro que quiero”, fueron las palabras de ella.

La revelación de Mariela Prieto sobre Claudio Turco García

Mariela Prieto estuvo en Socios del espectáculo y, a corazón abierto, la señora reconoció que a lo largo de su matrimonio su esposo, Claudio Omar García, más conocido como El Turco, la engañó con otras mujeres en reiteradas oportunidades.



“El futbolista es mujeriego, fiestero e infiel”, dijo Mariela y luego habló de su vínculo amoroso con el exparticipante de Masterchef Celebrity (Telefe): “Yo sé que me ama, que soy la mujer de su vida, que nos queremos mucho, pero le gusta tener sexo con otras mujeres”.

“Yo a mi marido lo amo, pero él quiere todo, quiere estar conmigo y con las otras”, explicó Prieto.