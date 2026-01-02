El truco simple para que las moscas no entren cuando abrís puertas y ventanas

Con la llegada del calor , abrir puertas y ventanas se vuelve casi obligatorio para ventilar la casa. Sin embargo, ese gesto cotidiano suele traer un problema molesto: la entrada de moscas. Frente a esto, cada vez más personas recurren a un truco casero simple que ayuda a mantener el hogar protegido sin recurrir a aerosoles ni productos tóxicos.

Las moscas , atraídas por la luz y los olores, encuentran en las aberturas abiertas el camino perfecto para entrar. Aunque parezcan inofensivas, afectan la limpieza y pueden contaminar superficies y alimentos. Por eso, soluciones prácticas y naturales se volvieron tendencia en casas y departamentos.

El truco más efectivo consiste en colocar bolsas transparentes con agua colgadas cerca de puertas y ventanas. Este método, usado desde hace décadas, confunde a las moscas gracias a los reflejos de la luz en el agua, que altera su orientación y las ahuyenta sin dañarlas.

Para que este truco funcione, solo necesitás una bolsa transparente, agua y, opcionalmente, algunas monedas. Llená la bolsa hasta la mitad con agua, agregá dos o tres monedas y colgala en la parte superior de la puerta o ventana, preferentemente donde reciba luz natural.

Un truco sencillo mantiene el hogar libre de insectos y mejora limpieza diaria.

El reflejo que se genera actúa como un repelente visual para los insectos , especialmente las moscas, que evitan acercarse a ese espacio. Es importante renovar el agua cada pocos días para mantener la transparencia y asegurar la efectividad.

Especialistas en limpieza del hogar explican que este método es ideal para cocinas, galerías y patios, ya que no deja olores ni residuos químicos. Además, es una opción segura para casas con niños y mascotas.

Complementar el truco con hábitos básicos —como no dejar restos de comida a la vista y mantener los tachos bien cerrados— potencia el resultado. Así, con una acción mínima, se logra un ambiente más limpio y agradable.

Este truco simple, económico y ecológico demuestra que no siempre hace falta gastar de más para cuidar el hogar y mantener a raya a los insectos durante los días de calor.