El truco simple para que las moscas no entren cuando abrís puertas y ventanas

Con la llegada del calor, abrir puertas y ventanas se vuelve casi obligatorio para ventilar la casa. Sin embargo, ese gesto cotidiano suele traer un problema molesto: la entrada de moscas. Frente a esto, cada vez más personas recurren a un truco casero simple que ayuda a mantener el hogar protegido sin recurrir a aerosoles ni productos tóxicos.
Las moscas, atraídas por la luz y los olores, encuentran en las aberturas abiertas el camino perfecto para entrar. Aunque parezcan inofensivas, afectan la limpieza y pueden contaminar superficies y alimentos. Por eso, soluciones prácticas y naturales se volvieron tendencia en casas y departamentos.
El truco más efectivo consiste en colocar bolsas transparentes con agua colgadas cerca de puertas y ventanas. Este método, usado desde hace décadas, confunde a las moscas gracias a los reflejos de la luz en el agua, que altera su orientación y las ahuyenta sin dañarlas.
Cómo aplicar el truco correctamente
Para que este truco funcione, solo necesitás una bolsa transparente, agua y, opcionalmente, algunas monedas. Llená la bolsa hasta la mitad con agua, agregá dos o tres monedas y colgala en la parte superior de la puerta o ventana, preferentemente donde reciba luz natural.
El reflejo que se genera actúa como un repelente visual para los insectos, especialmente las moscas, que evitan acercarse a ese espacio. Es importante renovar el agua cada pocos días para mantener la transparencia y asegurar la efectividad.
Especialistas en limpieza del hogar explican que este método es ideal para cocinas, galerías y patios, ya que no deja olores ni residuos químicos. Además, es una opción segura para casas con niños y mascotas.
Complementar el truco con hábitos básicos —como no dejar restos de comida a la vista y mantener los tachos bien cerrados— potencia el resultado. Así, con una acción mínima, se logra un ambiente más limpio y agradable.
Este truco simple, económico y ecológico demuestra que no siempre hace falta gastar de más para cuidar el hogar y mantener a raya a los insectos durante los días de calor.