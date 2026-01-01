1 de enero de 2026 - 09:23

El truco del vaso con agua que ayuda a dormir mejor en noches de mucho calor

Un truco simple y casero mejora el descanso en el hogar durante el verano: solo necesitás un vaso con agua.

Por Ignacio Alvarado

Dormir bien cuando hace calor se vuelve un verdadero desafío. Las altas temperaturas nocturnas afectan el descanso, generan despertares constantes y hacen que conciliar el sueño sea mucho más difícil. Frente a este escenario, volvió a circular un truco casero tan simple como efectivo: colocar un vaso con agua cerca de la cama.

Este método, utilizado desde hace décadas en distintos hogares, reaparece cada verano como una solución accesible para mejorar el ambiente nocturno sin recurrir a ventiladores ni aire acondicionado. No requiere electricidad, no genera ruido y se adapta a cualquier espacio del hogar.

El truco consiste en llenar un vaso de vidrio con agua fresca y dejarlo en la mesa de luz o cerca de la ventana durante la noche. Aunque parezca un gesto mínimo, su efecto se nota especialmente en ambientes cerrados o con poca circulación de aire.

Por qué el vaso con agua ayuda a dormir mejor

Especialistas en descanso explican que el agua actúa como un regulador térmico pasivo. Durante la noche, el líquido absorbe parte del calor del ambiente y aporta una leve sensación de frescura, ayudando a equilibrar la temperatura del dormitorio.

Además, el vaso cumple otra función clave: mantener la hidratación. En noches calurosas, el cuerpo pierde líquidos incluso mientras dormimos. Tener agua al alcance permite beber pequeños sorbos sin levantarse, evitando despertares prolongados y favoreciendo un sueño más continuo.

En muchos hogares, este truco se combina con bajar persianas, apagar luces innecesarias y ventilar el ambiente antes de acostarse. La suma de estos gestos simples potencia el efecto y mejora notablemente la calidad del descanso nocturno.

Otro punto a favor es el componente psicológico. Incorporar una rutina previa al sueño —como preparar el vaso de agua— envía una señal de relajación al cerebro, facilitando la desconexión mental típica del final del día.

En tiempos donde el verano se vuelve cada vez más intenso, recuperar trucos caseros como este demuestra que no siempre se necesitan soluciones costosas. A veces, un simple vaso con agua alcanza para transformar la noche y cuidar el descanso dentro del hogar.

