Cómo mantener las bebidas frescas todo el día en la heladerita: un simple truco de verano

A veces, no es solo cuestión de poner más hielo en la heladerita. Un truco de verano simple y eficaz logra que las bebidas se mantengan frías durante horas.

Cuando llega el verano y aparecen las escapadas, la heladerita de camping no puede faltar. Sin embargo, el hielo se derrite rápido y las bebidas pierden frescura mucho antes de lo esperado, generando frustración sin disfrutar plenamente del aire libre. Un truco simple logra mantenerlas frescas casi todo el día.

Existe una combinación básica que transforma por completo el interior de cualquier heladerita plástica. No necesita productos difíciles de conseguir: solo es cuestión de entender cómo funciona el frío.

El truco del hielo con sal y agua fría: por qué funciona tan bien El método más efectivo para mantener las bebidas frescas (casi heladas) durante todo el día en una heladerita de camping consiste en combinar hielo, agua fría y sal gruesa o fina.

La sal cumple un rol fundamental porque reduce el punto de congelación del agua. Al entrar en contacto con el hielo, la sal hace que este se derrita parcialmente, pero al mismo tiempo provoca que la temperatura del conjunto descienda por debajo de los 0 °C. Según el sitio Scientific American, este fenómeno se conoce como descenso crioscópico y es el mismo principio que se utiliza para hacer helado artesanal o para evitar que se congele el agua en rutas con nieve.

Al agregar agua fría junto con el hielo, se logra un contacto total entre las botellas o latas y el medio frío .

A diferencia del hielo solo, que deja espacios de aire (un mal conductor térmico), el agua permite que el frío se distribuya de forma pareja y constante alrededor de las bebidas. Esto acelera el enfriamiento inicial y mantiene la temperatura baja por más tiempo.

La combinación ideal es colocar una capa de hielo en la base de la heladerita, agregar las bebidas, cubrir con más hielo y luego sumar agua fría hasta completar los espacios.

Finalmente, se espolvorea la sal por arriba. En pocos minutos, las bebidas alcanzan una temperatura muy baja y se conservan así durante horas, incluso en días de calor extremo.

Cómo aplicar el método paso a paso y errores que lo arruinan Para que el truco funcione correctamente, hay algunos pasos clave que no deben pasarse por alto.

En primer lugar, la heladerita debe estar limpia y, si es posible, preenfriada. Un error común es colocar hielo en una heladerita caliente, lo que acelera su derretimiento desde el inicio. Ante esto, debemos realizar los siguientes pasos: Colocar una base de hielo en el fondo. Acomodar las bebidas de manera ordenada. Cubrir con más hielo hasta taparlas por completo. Agregar agua fría hasta llenar los espacios vacíos. Espolvorear sal (unas 3 a 5 cucharadas, según el tamaño). Cerrar bien la heladerita y evitar abrirla innecesariamente.

Mantener las bebidas frescas todo el día en una heladerita es posible sin gastar de más. La combinación de hielo, agua fría y sal aprovecha principios físicos simples para lograr un frío más intenso y duradero.