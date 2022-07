El secreto mejor guardado: Oriana Junco confesó que fue pareja de Antonio Gasalla

Oriana Junco fue como invitada a “La Puta Ama”, el programa de Florencia Peña, y allí sorprendió al contar que fue pareja de Antonio Gasalla hace 30 años atrás. En la nota, la mediática dio detalles de ese romance que nadie conocía.

La artista recordó sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, que coinciden con la fecha en la que empezó a salir con el reconocido actor y humorista.

“¿Y entonces empiezo a salir con quién? Esto no lo conté jamás in my life y lo van a amar ¿Sabés con quién? Con Antonio Gasalla. Esta es la primera vez que lo digo. Él me ama. Tiene locura conmigo”, dijo con total seguridad.

Oggi se cruzaba a Gasalla en un estacionamiento cercano a donde ella vivía, y fue así que se conocieron. “Antonio Gasalla vivía en la calle Callao y Sarmiento y yo, en un piso, en Callao y Corrientes (...). A Antonio lo conozco porque él guardaba el auto en Sarmiento y Callao”, remarcó. “Al toque de donde vivías vos”, replicó Flor Peña.

Oggi Junco recordó cómo se enamoraron con Antonio Gasalla

Y confesó que se acercaba a la zona en la que él pasaba para encontrárselo. “Claro. Entonces yo, cholula, como lo vi una vez y quedé así (hace un gesto con la cara), iba a comprar la comida china a la vuelta. Ya sabía la hora a la que llegaba porque, ¡terminaba de filmar El mundo de Antonio Gasalla!”, exclamó.

“Vos lo ibas a esperar haciéndote el tonto”, devolvió la animadora. “Me hacía el bol..., me ponía gomina y de todo. Y pasaba, pasaba, y de tantos días, reconoció a otra loca, y empezamos a charlar. Entonces le dije, ‘yo te amo y estaba pasando por acá para verte a vos porque sabía que vos vivías acá’”, recordó.

Oriana Junco reveló que tuvo un romance con Antonio Gasalla: “Duró mucho el amor”

“Esto fue tres años antes de que yo inaugurara Experiment y de que me dijera ´tenés un cu... terrible te quiero comer´ y me llevara a su campo. En el año noventa y pico”, detalló picante.

“¿Ahí empezaron una relación amorosa?”, indagó la conductora de América TV y la mediática se limitó a responder con un escueto “Sí”. “¿Y duró cuánto?”, interrogó Flor Peña. “Y duró tanto el amor que yo tengo por Antonio y que él tiene por mí, que cada especial que hace con Susana Giménez siempre habla de mí”, cerró.