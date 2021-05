El reencuentro de Moria Casán con Oriana Junco

Hace unos días, Moria Casán y Oriana Junco tuvieron el reencuentro tan esperado. Como ambas manifestaron en sus redes sociales, están felices de haber podido llevar adelante un momento muy especial.

Ambas actrices compartieron las fotografías en Instagram dejando muestras de cariño tras tanto años de amistad.

“Tarde de té y risas con mi amada Mom monster”, comentó Oriana. Es que al parecer, hacía mucho que no concretaban encuentros y salidas entre ambas. “Primera vez en todos los años luz que superamos el universo que nos encontramos a la tarde y no en la previa del after ó el el after de la previa”, así comentó la Casán la misma imagen que compartió en su Instagram.

Inmediatamente las publicaciones comenzaron a cosechar mensajes de los usuarios y entre ellos, algunos famosos que se alegraron por verlas juntos y también, destacando lo parecida que lucen ambas artistas.