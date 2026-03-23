El salmón pasó de moda: este es el pescado que gana protagonismo en 2026 y es una joya nutricional

Consumir las sardinas de lata con sus espinas blandas aporta un extra de calcio difícil de encontrar en otros pescados, además de evitar la acumulación de metales pesados.

En la góndola de la pescadería, solemos buscar las especies consideradas "estrella", como el salmón, y pasamos de largo frente a las opciones más pequeñas. Sin embargo, el valor nutritivo no se define por el precio o el tamaño del producto. La sardina, frecuentemente subestimada, ofrece una concentración de omega-3 y proteínas que compite directamente con el salmón o el hering.

A pesar de su imagen modesta, este pescado marino se destaca por una densidad de nutrientes que favorece el equilibrio metabólico y el funcionamiento normal del organismo. Al ser una especie que se encuentra en la base de la cadena alimenticia, acumula una cantidad significativamente menor de metales pesados, como el mercurio, en comparación con el atún o el salmón.

image El aporte de calcio oculto en las espinas Una de las ventajas más sorprendentes de la sardina aparece cuando se consume en su versión enlatada. Durante el proceso de conservación, los huesos del pescado se vuelven blandos y fáciles de comer, lo que incrementa de forma exponencial el aporte de calcio. Este detalle técnico la convierte en un aliado fundamental para quienes no consumen lácteos con regularidad y buscan fortalecer su sistema óseo.

Además de las grasas beneficiosas, este alimento proporciona proteínas completas, incluyendo todos los aminoácidos esenciales necesarios para la recuperación de los tejidos. Su perfil nutricional se completa con un conjunto de micronutrientes vitales como la vitamina D, la vitamina B12 (clave para el sistema nervioso), selenio y fósforo.

image Cómo aprovechar todos los beneficios de la sardina Para aprovechar estos beneficios sin complicaciones, la variante en conserva sigue siendo la más práctica. Se recomienda optar por sardinas en su propio jugo o en aceite de oliva, ya que mantienen intacta la mayor parte de sus propiedades. Si se prefiere el pescado fresco o congelado, lo ideal es cocinarlo al horno o al vapor para evitar que las altas temperaturas de las frituras oxiden los ácidos grasos omega-3.

A diferencia de muchos pescados de criadero, una gran parte de las sardinas proviene de la captura salvaje, lo que garantiza un perfil nutricional más constante y natural. Integrar este simple alimento en la dieta semanal no solo cuida el bolsillo, sino que asegura una ingesta concentrada de nutrientes esenciales en porciones pequeñas y fáciles de preparar.