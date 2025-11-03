3 de noviembre de 2025 - 16:49

El perfume casero que inunda de olor el baño en minutos y puede hacerse con 2 ingredientes

Un ambientador sencillo puede perfumar el baño sin aerosoles ni productos químicos fuertes. Su preparación se realiza en segundos y dura todo el día.

La clave está en cómo se combinan estos elementos y cuánto tiempo permite que el perfume se mantenga en el baño.

La clave está en cómo se combinan estos elementos y cuánto tiempo permite que el perfume se mantenga en el baño.

Foto:

WEB
Por Redacción

El baño es el espacio que más rápido pierde frescura y se impregna de olores difíciles de aceptar. Por eso la idea de lograr una fragancia agradable de manera rápida y duradera puede ser una solución. Existe un método casero que solo necesita 2 ingredientes y puede adaptarse a cualquier estilo de aroma sin utilizar un difusor ni aerosoles.

Leé además

Más que una moda, es una solución armónica para quienes buscan funcionalidad con un diseño visualmente más liviano y prolijo.

Las casas actuales ya no usan telas mosquiteras: la moda que las reemplaza por comodidad y estética

Por Lucas Vasquez
La elección de esta ducha, que será tendencia en 2026, es por su funcionalidad, modernidad y por ser agradable a la vista.

Las casas modernas ya no usan ducha tradicional: la tendencia que las reemplaza por su bajo costo y modernidad

Por Lucas Vasquez

Este perfume casero aprovecha la capacidad natural de un ingrediente que absorbe y libera gradualmente las esencias. Además, el recipiente debe ser un frasco de vidrio, ya que favorece la conservación del aroma porque no reacciona con los ingredientes como pueden hacerlo algunos plásticos. Así, se obtiene una fragancia complaciente y persistente, ideal para espacios pequeños como el baño.

perfume baño
La clave está en cómo se combinan estos elementos y cuánto tiempo permite que el perfume se mantenga en el baño.

La clave está en cómo se combinan estos elementos y cuánto tiempo permite que el perfume se mantenga en el baño.

Cómo se prepara el perfume casero en un frasco de vidrio para el baño

Preparar el perfume casero es bastante simple: solo debemos llenar aproximadamente la mitad del frasco con granos de arroz crudos. El arroz actúa como base porque retiene líquidos como aceite esencial sin absorberlo por completo, lo que ayuda a que la fragancia se desprenda de forma lenta.

  • Debemos agregar 10 y 20 gotas de un aceite esencial intenso de preferencia, como lavanda, eucalipto, limón o vainilla. Cuantas más gotas se agreguen, más persistente será el perfume.
  • Después de cerrar el frasco debe agitarse suavemente para distribuir el aceite. Si se desea intensificar la fragancia en el ambiente, se puede dejar el frasco semiabierto y retirar la tapa por completo.
  • Es importante que cada pocos días se mezclen los granos para reactivar el aroma. Cuando el perfume disminuya, solo queda agregar unas gotas más sin necesidad de cambiar el arroz.

El uso del frasco de vidrio no es un detalle menor: este material es neutro, es decir, no interactúa con los aceites esenciales ni altera su composición. Por eso, cuando se utilizan envases de plástico, algunos compuestos pueden deteriorarse o perder intensidad con el tiempo.

perfume baño
La clave está en cómo se combinan estos elementos y cuánto tiempo permite que el perfume se mantenga en el baño.

La clave está en cómo se combinan estos elementos y cuánto tiempo permite que el perfume se mantenga en el baño.

Dónde colocarlo y cómo potenciar el aroma para que dure más tiempo

La ubicación es esencial para que el perfume se perciba en todo el baño.

  • Es ideal colocarlo en una zona donde circule el aire, como una repisa alta o cerca de la ventana.
  • Si el baño tiene ventilación reducida, puede ubicarse sobre la tapa del inodoro o al lado del espejo para aumentar la difusión.

Cómo prolongar su aroma

  • Se pueden elegir aceites esenciales de alta concentración, que suelen mantenerse activos por más tiempo.
  • De hecho, pueden mezclarse 2 fragancias complementarias, por ejemplo lavanda con vainilla o limón con eucalipto. Estos dúos generan un perfume más profundo y difícil de disipar.
  • Aunque si se quiere ajustar la intensidad, agregar más arroz suaviza el aroma mientras que más aceite lo intensifica.
  • También es indispensable mantener limpio el baño y evitar acumulación de humedad, ya que esto ayuda a que el perfume se perciba con mayor claridad.
perfume baño
La clave está en cómo se combinan estos elementos y cuánto tiempo permite que el perfume se mantenga en el baño.

La clave está en cómo se combinan estos elementos y cuánto tiempo permite que el perfume se mantenga en el baño.

Perfumar el baño no necesita productos caros ni químicos fuertes. Con solo estos 3 elementos podremos conseguir un aroma duradero, intenso y adaptable a cualquier preferencia personal. Este método funciona gracias a la capacidad del arroz que libera fragancias de forma gradual y a la estabilidad del vidrio para conservarlas sin alterar su composición.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

reciclar las cajas de zapatillas ahora esta de moda: como usarlas para organizar tu habitacion

Reciclar las cajas de zapatillas ahora está de moda: cómo usarlas para organizar tu habitación

Por Redacción
Con hábitos sencillos y una medida constante de este ingrediente, es posible mantener el baño más saludable y libre de estos visitantes silenciosos.

El insecto extraño que aparece en el baño en verano y puede eliminarse con un simple ingrediente

Por Lucas Vasquez
solo con agua oxigenada: como cuidar y mejorar la limpieza de tu bano

Solo con agua oxigenada: cómo cuidar y mejorar la limpieza de tu baño

Por Redacción
sin azucar, sin harina y sin aceite: como hacer galletitas de naranja humedas por dentro y crujientes por fuera

Sin azúcar, sin harina y sin aceite: cómo hacer galletitas de naranja húmedas por dentro y crujientes por fuera

Por Daniela Leiva