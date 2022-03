El Pepo y su arresto domiciliario: se tatuó a Jesús para demostrar su devoción

El Pepo habló con la prensa y encendió nuevamente la polémica alrededor del arresto domiciliario que tiene. Además, se confirmó el inicio de sus salidas transitorias y que en sus ratos libres aprovecha para hacerse un significativo tatuaje.

“Solo Dios puede juzgarme”, reza la frase de su nuevo tattoo, junto a un rostro de Jesucristo con la corona de espinas, según TN.

El Pepo se tatuó a Jesús

Hacemos un poco de historia. Rubén Darío Castineiras “El Pepo” volcó la camioneta que manejaba la madrugada del 20 de julio de 2019 en la ruta provincial 63, a la altura de Dolores. Como consecuencia del siniestro murieron sus colegas Ignacio Abosaleh y Nicolás Carabajal, mientras que el cantante y la corista Romina Candias fueron internados con heridas leves en un hospital de la zona.

El tatuaje de El Pepo

Los peritos determinaron que el cantante de cumbia dio positivo de marihuana y cocaína en sangre mientras conducía a 139 kilómetros por hora en un tramo en el que la velocidad máxima era de 80.

Cinthia Fernández trató de “asesino” al Pepo y él reaccionó: “¿Qué querés, que me meta un tiro?”

Finalmente la Justicia autorizó a El Pepo a salir de su casa tres veces por semana para trabajar en una producción musical. Esto indignó a los familiares y amigos de las víctimas fatales y escracharon al cantante y el lugar al que él iba a asistir.

El Pepo. (Radio Mitre)

Ante esta situación, Rubén Darío Castineiras -popularmente conocido como El Pepo- y su abogado hablaron en vivo con Momento D, el programa que conduce Fabián Doman en las tardes de El Trece. Allí, Cinthia Fernández es panelista y se cruzó con el artista en vivo.

“Lo que no entiendo y no comparto es cuando el pedido de Justicia se transforma en pedido de venganza”, fue una de las frases que dijo El Pepo que desató el enojo de la bailarina y comenzó un ida y vuelta con el músico.

“Si la Justicia no hace nada, ¿qué querés que hagan los familiares?”, lanzó la panelista. Y agregó, indignada: “Tenemos una Justicia que da vergüenza, que te permite estar en tu casa y encima computar pena, ¿de qué estamos hablando, Pepo? Hay gente que perdió la vida porque estabas chupado, perdón que te lo diga así”.

A lo que el intérprete respondió: “Me parece que estás equivocada, ese pedido de Justicia se transformó en un pedido de venganza porque yo he recibido el otro día, en un programa de televisión, una concreta amenaza de muerte”. “Ay, tirá lástima ahora...¡Pero qué tupé! Manejaste alcoholizado”, replicó la ex angelita.

Cinthia Fernández durísima con el Pepo.

Fue en ese momento que, cansado de las constantes acotaciones de Cinthia, expresó: “¿Qué querés que haga? ¿que me meta un tiro?”. “No, pero que no tengas el tupé de salir a quejarte. Por supuesto que están calientes y quieren venganza”, siguió Fernández.