Cinthia Fernández sorprendió con un nuevo talento que nadie conocía: “No sabían esto sobre mi”

Cinthia Fernández publicó un video en su Instagram que dejo boquiabiertos a todos sus seguidores. La bailarina mostró una habilidad nueva que nadie conocía de ella. En el video, Cinthia expuso dos dibujos que realizó con gran calidad y detallismo: uno, un retrato de un caballo y el otro, de una abeja. Bailarina, deportista fit, panelista, candidata a diputada y ahora dibujante, Cinthia Fernández es toda una sorpresa.

Cinthia Fernández se encuentra en el centro de la escena de la farándula argentina, por su participación en 2021 como panelista en ‘Los ángeles de la mañana’ o por sus escandalosas peleas junto a su ex pareja Matías De Federico. Además, en sus redes deleita a sus seguidores con sus rutinas fit de entrenamiento y de baile y además, con sus fotos sensuales donde muestra su figura.

En este caso, la bailarina no mostró a sus hijas ni algún paso de baile. Cinthia sorprendió a sus mas de 5 millones de followers con una nueva habilidad que nadie conocía. La panelista enseñó dos dibujos que realizó a mano, en donde impresionó por la calidad de los mismos.

Cinthia empezó el video diciendo: “Muchos no me creen que este dibujo lo hice yo. ¿No me crees?”. Por las dudas, Cinthia se atajó de que no le creyeran que ella los había dibujado y exhibió el proceso de su dibujo. “Ahí va otro (en relación al segundo dibujo). Ah no tenían este secreto sobre mi eh. ¿Les gusto? ¿Quieren más?” consultó a sus seguidores.

La panelista mostró su talento más oculto

En la publicación, Fernández contó que uno de esos dibujos tuvo una dedicación particular. “Este dibujo ya se lo dediqué en privado a una persona muy especial. Es su animal preferido. I love you (no pongo el nombre así no la vuelven loca)”, la duda sobre para quien fue quedó abierta.

En el video para despejar todo tipo de dudas, Cinthia fue revelando su obra que le llevó dos días. Exhibió desde el inicio, con los primeros trazos en lápiz negro hasta completar la imagen.