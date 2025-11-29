El pájaro más terrorífico del mundo por su aspecto y por el ruido de "ametralladora" que hace con el pico

Mide más de un metro y medio y puede vivir más de 50 años. Aunque no está extinto, su población es reducida y se distribuye en zonas pantanosas difíciles de acceder.

El picozapato (Balaeniceps rex) posee una presencia que muchos describen como prehistórica o incluso terrorífica, gracias a su mirada fija y su figura imponente, convirtiéndolo en una criatura fascinante del mundo moderno.

Conocido científicamente como Balaeniceps rex, esta ave acuática es originaria de África tropical. Caracterizada principalmente por su distintivo y enorme pico con forma de zapato, este majestuoso animal habita en los densos pantanos y marismas de regiones como Uganda, Sudán y Zambia, donde su peculiar anatomía le permite desenvolverse como un depredador único.

¿Cuánto llega a medir un picozapato? Esta criatura alcanza una altura impresionante, que oscila entre 110 y 140 cm, y puede desplegar una envergadura alar de hasta 260 cm. Su plumaje gris-azulado y su robusta silueta le confieren un aire mítico.

No obstante, lo que realmente captura la atención de esta ave y le da su nombre es su pico descomunal y distintivo. Con una longitud de hasta 24 cm y un ancho de 20 cm, su forma inconfundible evoca la de un zapato de madera. Esta herramienta vital no solo es su rasgo más llamativo, sino que resulta fundamental para su supervivencia y su particular estilo de vida.

Por qué existe una extraña relación entre esta ave y la imagen de antiguos dinosaurios Quienes han estudiado al picozapato (Balaeniceps rex), coinciden en que su figura remite a criaturas prehistóricas por su porte, la firmeza de su postura y un pico enorme que recuerda a reptiles antiguos.

Esta especie vive en humedales de África oriental y su presencia es tan rara que algunos visitantes creen que está desaparecida pese a seguir clasificada como vulnerable.

Esta especie vive en humedales de África oriental y su presencia es tan rara que algunos visitantes creen que está desaparecida pese a seguir clasificada como vulnerable.

Su estatura puede superar el metro y medio y su peso ronda los cinco kilos, lo que lo convierte en un ave inconfundible.

El pico ancho y curvado que le da su nombre le permite capturar presas grandes como peces pulmonados y tilapias mientras permanece inmóvil durante largos períodos.

Esa quietud extrema contribuye a su fama de criatura enigmática porque puede sostener la mirada fija sin moverse, una conducta que muchos turistas describen como intimidante. Un ave en peligro de extinción El picozapato es una especie vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con una población estimada de entre 5.000 y 8.000 ejemplares en estado salvaje. La caza furtiva y la pérdida de hábitat amenazan su supervivencia, haciendo de su conservación una prioridad para evitar su extinción.