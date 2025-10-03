Electrodomésticos. Este aparato puede consumir más energía en un día que una heladera funcionando sin parar.

En muchos hogares argentinos, la heladera es vista como uno de los electrodomésticos que más energía eléctrica demanda por su funcionamiento constante. Y es cierto: modelos con freezer consumen entre 200 y 300 kWh al mes en promedio, según estimaciones de guías técnicas.

Pero en días de calor extremo, un aire acondicionado split de alta capacidad puede superar ese consumo en apenas 24 horas. Un modelo de 3.500 frigorías demanda alrededor de 1,61 kWh por hora.

Si ese equipo funciona de forma continua durante 12 a 18 horas —lo que puede ocurrir en jornadas de calor intenso— su gasto diario podría alcanzar 19-29 kWh, cifra que en muchos casos iguala o excede el uso diario de muchas heladeras modernas.

El mayor enemigo de tu bolsillo este electrodoméstico puede gastar más que la heladera en 24 horas (2) Comparando consumos en la práctica La heladera con freezer, funcionando todo el día, promedia entre 6 y 10 kWh diarios (dependiendo de antigüedad, aislamiento y uso) en muchos hogares. Un aire acondicionado grande en uso prolongado puede doblar o incluso triplicar esa cifra.

La lógica es simple: el aire acondicionado opera con compresor, motor, ventiladores y ciclos térmicos de alta demanda, mientras que la heladera, aunque funciona 24 h, no tiene picos intensos tan prolongados como los de un equipo de climatización abusivo.

Cuándo se vuelve más costoso que la heladera Jornadas de calor extremo, cuando el aire queda encendido muchas horas seguidas.

Modelos de aire acondicionado convencionales, no eficientes (no inverter) o de baja etiqueta energética.

Cuando el ambiente no está bien aislado o puertas y ventanas quedan abiertas, forzando más al equipo.

Uso en ambientes grandes o con mucha exposición solar, que hace al aparato trabajar más tiempo. El mayor enemigo de tu bolsillo este electrodoméstico puede gastar más que la heladera en 24 horas (3) Claves para mitigar el impacto Elegir equipos inverter clase A o superior , que regulan su potencia y no funcionan siempre al máximo.

Programar horarios de uso o temporizadores, especialmente en las horas más calurosas.

Mantener filtros limpios y realizar mantenimiento para evitar que trabaje forzado.

Sellar bien puertas, ventanas y evitar fuentes de calor directo dentro del ambiente. Aunque la heladera es un electrodoméstico que gasta seguro cada día, el aire acondicionado potente puede transformarse en enemigo del bolsillo durante jornadas largas de calor. Cuando su uso prolongado supera las 12 horas, su consumo diario puede superar al de la heladera, haciendo que el costo de energía se dispare.