3 de octubre de 2025 - 09:45

El mayor enemigo de tu bolsillo: este electrodoméstico puede gastar más que la heladera en 24 horas

Electrodomésticos. Este aparato puede consumir más energía en un día que una heladera funcionando sin parar.

El mayor enemigo de tu bolsillo este electrodoméstico puede gastar más que la heladera en 24 horas (1)
Por Andrés Aguilera

Leé además

Este truco casero para las plantas no daña el entorno pero si puede provocar daños en la piel si no se utilizan guantes al rociar el agua y el vinagre.

Agua oxigenada con vinagre: por qué se recomienda esta mezcla y para qué sirve

Por Lucas Vasquez
adios a las camas tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio

Adiós a las camas tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio

Por Andrés Aguilera

Pero en días de calor extremo, un aire acondicionado split de alta capacidad puede superar ese consumo en apenas 24 horas. Un modelo de 3.500 frigorías demanda alrededor de 1,61 kWh por hora.

Si ese equipo funciona de forma continua durante 12 a 18 horas —lo que puede ocurrir en jornadas de calor intenso— su gasto diario podría alcanzar 19-29 kWh, cifra que en muchos casos iguala o excede el uso diario de muchas heladeras modernas.

El mayor enemigo de tu bolsillo este electrodoméstico puede gastar más que la heladera en 24 horas (2)

Comparando consumos en la práctica

La heladera con freezer, funcionando todo el día, promedia entre 6 y 10 kWh diarios (dependiendo de antigüedad, aislamiento y uso) en muchos hogares. Un aire acondicionado grande en uso prolongado puede doblar o incluso triplicar esa cifra.

La lógica es simple: el aire acondicionado opera con compresor, motor, ventiladores y ciclos térmicos de alta demanda, mientras que la heladera, aunque funciona 24 h, no tiene picos intensos tan prolongados como los de un equipo de climatización abusivo.

Cuándo se vuelve más costoso que la heladera

  • Jornadas de calor extremo, cuando el aire queda encendido muchas horas seguidas.

  • Modelos de aire acondicionado convencionales, no eficientes (no inverter) o de baja etiqueta energética.

  • Cuando el ambiente no está bien aislado o puertas y ventanas quedan abiertas, forzando más al equipo.

  • Uso en ambientes grandes o con mucha exposición solar, que hace al aparato trabajar más tiempo.

El mayor enemigo de tu bolsillo este electrodoméstico puede gastar más que la heladera en 24 horas (3)

Claves para mitigar el impacto

  • Elegir equipos inverter clase A o superior, que regulan su potencia y no funcionan siempre al máximo.

  • Programar horarios de uso o temporizadores, especialmente en las horas más calurosas.

  • Mantener filtros limpios y realizar mantenimiento para evitar que trabaje forzado.

  • Sellar bien puertas, ventanas y evitar fuentes de calor directo dentro del ambiente.

Aunque la heladera es un electrodoméstico que gasta seguro cada día, el aire acondicionado potente puede transformarse en enemigo del bolsillo durante jornadas largas de calor.

Cuando su uso prolongado supera las 12 horas, su consumo diario puede superar al de la heladera, haciendo que el costo de energía se dispare.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Entregá tu heladera vieja y accedé a descuentos inmediatos en modelos nuevos de Samsung.

Plan Canje de electrodomésticos con hasta 51% OFF: la manera más fácil de cambiar tu heladera usada por una nueva

Por Melisa Sbrocco
El Indec informó que subió un 19% la venta de electrodomésticos

La variedad y precios en Chile complica las ventas de electrodomésticos

Por Sandra Conte
el gran devorador de electricidad en el living: gasta mas que un televisor funcionando todo el dia

El gran devorador de electricidad en el living: gasta más que un televisor funcionando todo el día

Por Andrés Aguilera
supermercados liquidan microondas y anafes desde $22.900 y con 40% de descuento

Supermercados liquidan microondas y anafes desde $22.900 y con 40% de descuento

Por Ramiro Viñas