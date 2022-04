El mal momento de Zulma Lobato, al borde del desalojo

Zulma Lobato está al borde de la indigencia, TN Show confirmó que quieren desalojarla porque se atrasó varios meses con el alquiler y no sabe dónde va a ir a parar. Para calmar las aguas, su mánager le dio un alivio en Mar del Plata, donde le consiguió una presentación para este sábado.

La mediática es muy querida en La Feliz y los productores la piden para animar shows. Sin embargo, ella todavía ni pensó en la posibilidad de instalarse en la Costa Atlántica para empezar una nueva vida con trabajo fijo todos los fines de semana.

Zulma hizo algunas presentaciones en la Costa Atlántica a finales del 2021.

Zulma cobra una pensión con la que apenas llega a fin de mes, “tengo una jubilación mínima, nadie llega a fin de mes con eso. Apenas si pago el alquiler, los impuestos y como mal porque no llego”.

Pese a esto, el sueño Lobato de instalarse en España para trabajar con Almodovar sigue intacto. “Ya que acá no me quieren dar trabajo como actriz, me iré a probar suerte allá y si me va bien, me quedo. Todos los días me paran por la calle y me preguntan cuándo voy a volver a la televisión. Pero no es algo que yo maneje”, se la escuchó decir en una nota con Crónica.