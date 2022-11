Zulma Lobato vive un duro presente económico y piensa en L-Gante para que la ayude

Una vez más, Zulma Lobato reapareció en los medios de comunicación y contó su pésimo presente económico. Además de dar detalles sobre su vida privada, comentó la urgencia que tiene por contactar a L-Gante, cantante de cumbia 420.

Debido a las malas condiciones económicas que está atravezando, Lobato vio una posible solución si relanza su carrera musical. Para poder lograr esto, la mediátca considera que el cantante de cumbia 420 puede ser el indicado para ayudarla.

Zulma quiere contactarse con L-Gante para trabajar con él.

“Quiero hacer la canción ‘Hasta Tinelli y el Maipo no paro’ en ritmo 420. Él es muy famoso y sé que me iría para arriba”, aseguró en diálogo con César Notaro. Además, sumó que está abierta a cualquier propuesta que el joven le haga.

Atenta a cualquier posibilidad que surja, Zulma Lobato se cree capaz de poder adaptarse a nuevos géneros como el trap, ya que sería la única salida para mejorar su economía.

Zulma Lobato

“Es muy conocido y gana muy bien, le pagan millones”, agregó ilusionada. Así, apuesta toda su ilusión y esperanza para también recuperar la exposición que perdió varios años atrás.

Su conocida pero corta carrera musical cuenta con varias canciones que, en su momento, fueorn un gran éxito dentro y fuera del ambiente televisivo. “Yo soy Zulma”, “Zulma de Tinelli” y “No te lo voy a permitir” son sus grandes éxitos.

Zulma Lobato

Zulma Lobato sufrió mucho durante 2022: casi la desalojaron de su casa

En el mes de abril, la artista estuvo a punto de quedarse sin casa ya que adeudaba varios meses de alquiler y casi la desalojaron. Tuvo la posibilidad de realizar varios shows en Mar del Plata, pero la deuda era tan grande que no sirvió.

Zulma Lobato

“Ya que acá no me quieren dar trabajo como actriz, me iré a probar suerte España y si me va bien, me quedo. Todos los días me paran por la calle y me preguntan cuándo voy a volver a la televisión. Pero no es algo que yo maneje”, comentó en una ocasión en la que reapareció en una nota de Crónica.

Así demostró que la única salida era irse del país porque en su ambiente de trabajo no le daban un lugar. En otros momentos decidió postularse como empleada doméstica, pero tampoco tuvo éxito.