El mal momento de Miriam Lanzoni: intentó adoptar un niño en Haití y la estafaron

Miriam Lanzoni y Alejandro Fantino decidieron, hace tres años atrás, formar una familia e iniciaron un proceso para adoptar un niño en Haití. Pero todo quedó estancado cuando se separaron y luego reinició los trámites como familia monoparental, pero la estafaron porque no hay rastros de la fundación que llevaba los papeles desapareció.

En Socios del Espectáculo contaron que la última novedad que tuvo la actriz es que la fundación que intervenía ya no existe. Esta situación preocupa a Lanzoni, quien se sintió estafada con su sueño de ser mamá al perder en contacto con la ONG.

“Volví a hacer todo, que la verdad es supertedioso y alguien que no tiene el deseo ferviente de ser padre no lo hace, pero ahora perdí contacto con la fundación”, contó la artista.

“Estoy desorientada, esa es la palabra. Yo siempre tuve contacto con la directora y de repente se borró su contacto. No me contestó más un mail, creo que la página se dio de baja”, relató.

Y precisó: “La embajada no me da respuesta, eso me parece raro. No entiendo nada, mis papeles están bien y necesito saber qué pasó, alguien tiene que dar una respuesta, esta fundación trabaja con la embajada”.

Lanzoni se sintió estafada con su sueño de ser mamá

Luego, la panelista Paula Varela contó que Lanzoni gastó mucho dinero en este proceso. Pero no es esa situación la que la tiene mal, sino porque está cada vez más lejos de poder concretar su sueño.

“Le recomendaron esta fundación para adoptar un chico de Haití, avalada por la propia embajada del país, y decide llevarlo a cabo porque el proceso acá es muy largo. Hace un tiempo que desde la institución dejaron de contestar, no solo Mar, su directora, sino también la propia página web, que desapareció”, detalló la panelista.

Miriam Lanzoni.

Los trámites de adopción los comenzó sola, a pesar de que está en pareja hace dos años con Christian Halbinger.

Más allá de esa decisión, se siente muy acompañada por su novio, a quien suele dedicarle tiernas palabras en Instagram y agradecerle su apoyo incondicional cada vez que puede.