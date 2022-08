El mal momento de Leticia Siciliani: cayó en una estafa y le robaron todo el dinero de su cuenta

Leticia Siciliani hizo uso de sus redes sociales para relatar el mal momento que vivió el fin de semana. La actriz fue estafada por una persona que se hizo pasar por un empleado del banco, quien supuestamente iba a ayudarla a solucionar un inconveniente, pero le robó todo el dinero de su cuenta bancaria.

La artista contó que estaba haciendo trámites con su tarjeta de crédito y le surgió un problema, como no pudo ver el teléfono del banco, lo buscó en internet. Y explicó que los primeros números que le aparecieron en Google eran un número de línea, del estafador, y un 0800 que sí era el de la tarjeta.

“Llamé al primero, no me atienden y en el 0800 me dicen que tengo que arreglarlo por la aplicación. Cuanto estoy con el tema de la aplicación, me llamó el primer número y no lo atiendo. Y me mandan un whatsapp con la foto de perfil del logo de la tarjeta”, comenzó el relato.

La hermana de Griselda Siciliani recibió otro llamado y le dieron una serie de indicaciones con las que supuestamente iba a poder solucionar su problema.

“Me enreda tanto con esas cosas que me decía que le termino pasando la clave que no hay que pasarle a nadie, que es un token”, reveló. Y continuó: “Y cuando me doy cuenta ya era tarde, ya me habían sacado toda la plata de mi cuenta”.

El estafador, en cuestión de segundos, cambió el usuario y la contraseña del homebanking de Leticia. Además, esta persona le pidió que borrara todos los mensajes y que vaciara la papelera de reciclaje, algo que ella no hizo y que la salvó para poder hacer la denuncia.

Leticia Siciliani recuperó su dinero días después de la estafa

Leticia se percató de la estafa pero ya era tarde, le habían robado todo. “Me fui corriendo al cajero y vi que ya no tenía nada en la cuenta”, contó. Y agregó: “Estuve todo el fin de semana sin saber qué hacer y culpándome por el robo, por haber dado los datos”.

Y explicó que cuando se dio cuenta que le estaban robando, comenzó un ida y vuelta con el estafador. “Me dijo ‘señorita cuando terminemos esta comunicación ustedes me va a tener que pedir disculpas por faltarme el respeto’. Y en el momento le pedí disculpas. Fue muy feo, me sentí violentada y vulnerable”, expresó angustiada.

Leticia Siciliani cayó en una estafa.

También, aclaró que intentó asentar la denuncia en la Comisaría 13 (Mendoza y Vuelta de Obligado), pero fue a otra y se la tomaron.

Finalmente, desde el banco se ocuparon del tema y le reintegraron todo el dinero. “Por suerte me devolvieron la plata y, si no hubiera sido así, tengo trabajo y un entorno que me iba a ayudar a salir adelante”, dijo Siciliani.

“Tengan cuidado, estén atentos, No pasen ninguna clave jamás aunque todo parezca tener sentido. Espero que esta información les sirva”, cerró.