Leticia Siciliani relató cómo fue su primera vez en una playa nudista

Luego de un 2020 movido por los compromisos laborales en “MasterChef Celebrity” (Telefé) y en medio de la pandemia por el coronavirus, Leticia Siciliani decidió irse de vacaciones a disfrutar del sol, la playa y el mar.

Luego de decidir salir del reality de cocina por decisión propia porque entendía que había alcanzado su límite, la hermana de Griselda Siciliani partió hacía la playa a descansar luego de un año de encierro e incertidumbre.

Animada a experimentar nuevas sensaciones, la joven acudió a una playa nudista y luego en sus redes contó la experiencia: “¡Fallé! No me desnudé porque me dio cosa el tema de las fotos. Tipo ‘eh Masterchef, ¿te sacás una foto?´, y yo ahí con mis pasitas de uva”, comentó divertida.

Pero destacó: “Me pareció alta experiencia. Volvería, sin dudas, porque la gente es súper tranquila, está muy en la suya y disfruta de sus cuerpos como debería ser”, reflexionó.

Pero al final Leti comentó algunas costumbres de los nudistas que no vio con buenos ojos: “Aunque ya cuando hay alguno haciendo pis al lado o jugando con las bolas... Bueno, esas cosas son un poco shockeantes”.