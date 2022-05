Leticia Siciliani posó con la camisa totalmente desprendida y dejó que sus seguidores vean de más

No caben dudas que Leticia Siciliani hace oídos sordos al qué dirán y prefiere mostrarse tal como es. La actriz es auténtica a la hora de hacer entrevistas o de subir contenido a sus redes sociales, donde la siguen casi un millón y medio de personas.

La hermana de Griselda Siciliani dejó de ser “la hermana de...” para tener su lugar propio en el medio. La joven tuvo papeles en los que resaltó como artista y en su paso por Masterchef Celebrity permitió que el público pudiera conocerla aún más.

En las últimas horas, la joven revolucionó Instagram con una publicación que roza la censura de la red social, ya que posó con una camisa negra desprendida, sin ropa interior debajo.

Leticia Siciliani posó con la camisa totalmente desprendida y se le vio de más.

“Para cosas buenas”, escribió Leti al pie de sus fotos en las que solo se abrochó el primer botón de la camisa, por lo que dejó sus pechos casi al descubierto.

La actriz superó los 34.500 “me gustas” al pie de sus fotos y recibió cientos de comentarios de sus fieles seguidores quienes, además de opinar cuál era su foto favorita, halagaron su belleza y sensualidad.

“Si así de buena estás con sueño… me quisiera despertar todas las mañanas juntos”, “Que mujer!!! Sos divina”, “Tan linda ibas a ser?”, “Me encantas...me gustas leti”, “El corpiño se lo arranque yo jeje”, “Que fuerte estás nena”, “Por qué sos tan perfecta”, fueron algunos de los mensajes que sus seguidores le dejaron al pie de la publicación.

La primera vez de Leticia Siciliani en una playa nudista

Leticia Siciliani contó que en una de sus vacaciones se encontró animada a experimentar nuevas sensaciones, por lo que acudió a una playa nudista.

La actriz no dudó en compartir luego su experiencia en redes y confesó que lo volvería a hacer. “¡Fallé! No me desnudé porque me dio cosa el tema de las fotos. Tipo ‘eh Masterchef, ¿te sacás una foto?´, y yo ahí con mis pasitas de uva”, comentó divertida.

Pero destacó: “Me pareció alta experiencia. Volvería, sin dudas, porque la gente es súper tranquila, está muy en la suya y disfruta de sus cuerpos como debería ser”, reflexionó.

Leticia Siciliani estuvo en una playa nudista pero prefirió no desnudarse (Instagram).

Pero al final Leti comentó algunas costumbres de los nudistas que no vio con buenos ojos: “Aunque ya cuando hay alguno haciendo pis al lado o jugando con las bolas... Bueno, esas cosas son un poco shockeantes”.