El limpiador de madera y pisos más efectivo solo lleva dos componentes: así se aplica

Agosto de a poco va llegando a su fin y es un momento perfecto para que hagas un recambio de energías con el aseo profundo de tu casa y priorices el cuidado de los muebles de madera que tan olvidados se dejan por diversos motivos.

Sin que gastes fortuna en productos que se ofrecen en los supermercados y fracases en el intento de recuperar la apariencia del mobiliario de madera, te dejamos el truco favorito de las abuelas el que se convertirá en tu mejor aliado.

Se trata de una mezcla de dos populares componentes , que seguro tenés en casa: vinagre y aceite vegetal . Con solo estos insumos de cocina, se puede conseguir el resultado impensado.

Este producto es efectivo y se hace con pocos solo dos componentes que seguro están en tu casa.

Con estos materiales sobre la mesa, hay que ponerse a preparar la elaboración del limpiador que tanto estabas buscando y no encontrabas . Para eso hay que buscar un recipiente, que puede ser una botella o un rociador de los de productos - deberás limpiarlo bien-.

Dentro de tu recipiente, se agregan cantidades iguales de estos elementos y se mezcla con fuerzas hasta que obtengas una consistencia líquida. Luego, se pulveriza con esta, esos muebles que quieras limpiar.

Luego de unos minutos, con un paño limpio y húmedo, se deben frotar las zonas para que el limpiador para maderas deje relucientes tus espacios.

En el caso de que quieras aplicar el limpiador para madera en pisos, deberás sumarle un componente más para que obtengas efectivos resultados: agua tibia y estará listo para usar.

Es fundamental que recuerdes que la fórmula del truco no dura más de 4 días, por lo tanto, no hagas mucha cantidad. Además, es un limpiador para madera que no saca brillo, sino que quita ese polvo y suciedad que opacaba tu diseño de interiores.