El insólito caso de “Bombero”, el perro que odia el mate por un particular accidente que sufrió su dueño

Una típica y longeva infusión popular en nuestro país ha ganado adeptos y enemigos tanto en suelo nacional como en el extranjero. Y es que a la hora de tomar mate, las aguas se separan por cuestiones de gusto, prejuicios o algún acontecimiento pasado que hizo que algún individuo se alejara por precaución de la bebida caliente. Tal es el caso de Bombero, un labrador que pelea contra un termo por una insólita razón.

“Bombero Vs. Stanley”, este es el título con el que el usuario de TikTok @bombero.labrador compartió un video que ya suma casi 250 mil me gustas y más de un millón de reproducciones. El motivo de su viralización radica en que el canino no quiere que su dueño tome mate, ya que a principio de año este sufrió una fuerte quemadura al disponerse a ingerir la infusión.

“En enero me quemé haciéndome un mate. Me quemé el abdomen, la panza... y desde ese día, ‘Bombero’ odia el termo”, explicó el hombre apenas comenzó a grabar. Dicho y hecho, apenas el canino vio el distintivo verde del contenedor, comenzó a ladrarle con determinación.

“¡Bombero! ¿No te gusta el termo?”, preguntó el hombre llamando la atención del protector labrador, y continuó, casi rogando: “Bombero, quiero tomar mate”. Cuando su dueño comenzó a preparar la bebida, el usuario concluyó: “Le enoja que tome mate... voy a tomar mate Bombero, tranquilo”.

En los comentarios del video, algunos usuarios notaron lo bien nombrado que fue el canino y escribieron: “¡Que divino! Te defiende de las quemaduras, como buen bombero”; “Es gracioso que se llame Bombero y no quiere que te quemes”. A otros, les generó ternura su accionar y le pidieron al hombre que “no tome más mates delante de él”, mientras que otros bromeaban con la marca del termo y con situaciones similares que les ocurrieron.

“Tiene razón, capaz que con un Lumilagro no le pasa jaja”; “Erradiquemos la moda Stanley que se nos van a llevar amigos quemados si no lo hacemos a tiempo”; “Que vidas diferentes. Yo me quemé el pie con el termo pero quien me lo tiró fue mi perra. Ni cara de perdón me puso”; “No tomo más mates si bombero me ve así”, señalaron los internautas.

