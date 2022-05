El incomodo momento que vivió Mariana Genesio Peña con Nicole Kidman: “Me miró con asco”

Mariana Genesio Peña reveló que, cuando vivió en Nueva York, tuvo algunos cruces con estrellas de Hollywood. En una ceremonia de los Óscar, le pidió una foto a Nicole Kidman pero la actriz se la negó sin motivo aparente: “Me hizo sentir una basura”. Además, contó otra anécdota con Naomi Campbell.

Mariana Genesio Peña fue una de las actrices que más llamó la atención en la entrega de los premios Martin Fierro del pasado domingo, sobre todo por sus videos dándole un pico a Lali Espósito y bailando muy sensual junto a ella.

Esta semana también la actriz dio una entrevista al programa Detrás de escena, por AM 540, que conduce Daniel Gómez Rinaldi. El periodista quiso saber sobre los años en los que Genesio Peña vivió en Nueva York, junto a su expareja Nicolás Giacobone.

La vida de la actriz dio un vuelco cuando conoció a Nicolás, guionista argentino y ganador del Óscar por el guión original de “Birdman”, la película del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. Mariana y Nicolás se fueron a vivir a Nueva York durante un tiempo y allí se casaron. Inclusive ella protagonizó una película en París y fue reconocida como actriz en varios festivales de Nueva York.

Gómez Rinaldi le consultó por sus vínculos con estrellas internacionales y la actriz le contó una anécdota con Nicole Kidman. “En esa ceremonia de los Óscar cuando terminó todo y las celebrities comenzaron a levantarse para irse, yo estaba desesperada por sacarme una foto con alguien. Ya sabía y me habían aclarado 50 mil veces que estaba prohibidísimo”, empezó narrando.

“Justo la veo paradita sola a Nicole Kidman y dije: ´Esta es la mía´”, agregó. “Me miró con cara de asco, me hizo sentir una basura y me respondió que no. Yo no entendía por qué me decía que no, si estaba ahí parada, sola, sin nada que hacer. Me dijo que no podía porque estaba apurada. ¡Cualquier cosa!”, contó.

Mariana Genesio Peña y otra mala experiencia: esta vez con Naomi Campbell

Continúo la charla con Gómez Rinaldi y la actriz reveló otro momento en Hollywood, en este caso con Naomi Campbell. “Soy muy fanática de ella pero no sabía que era tan mala, ¡es malísima! Venía paseando a mi perrito por Nueva York y antes de cruzar la calle, la vi parada en la puerta de mi edificio hablando por teléfono y fumándose un pucho”, explicó.

“Empecé como a temblar cuando la vi porque realmente la amo”, contó. Luego explicó que con sus amigas hacen chistes porque la actriz tiene fama de maltratadora: “que le pega a la mucama”. Siguió su relato: “No podía creer que la iba a conocer, me acerqué y le dije que era su fan número uno”.

“Empecé a temblar, ´por favor, necesito sacarme una foto con vos´, le supliqué. Me miró también con cara de asco, hizo una pitada del cigarrillo, me tiró el humo en la cara, me dijo que no daba fotos. Me quedé helada y me brotaron lágrimas de vergüenza. Como le di lástima, me dijo: ´Bueno, dale, vení´ y nos sacamos la foto”, agregó.

