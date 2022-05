Darío Barassi se avergonzó de una charla que tuvo con Antonela Roccuzzo: “¡Ay, el audio que le contesté!”

En su programa 100 argentinos dicen, Darío Barassi sorprendió al contar que tuvo una charla con Antonela Roccuzzo vía Instagram, en la que la esposa de Lionel Messi tomó la iniciativa y él, en su desesperación, le contestó con un audio que le dio “verguenza” propia.

Uno de los momentos que uno siempre sueña como fan de un ídolo/personaje es poder tener una conversación, por más pequeña que sea, con esa celebrity. Esa oportunidad se le dio a Darío Barassi con la esposa del mejor jugador del mundo, Antonela Roccuzzo, y el conductor contó que el apuro le jugó una mala pasada.

En 100 argentinos dicen, para el juego final “Dinero rápido”, Barassi le consultó a dos participantes: “un deporte con dos sílabas”. Al ver las dudas de ellas, les tiró una pista: “Uno bien argento”. Las concursantes eligieron “tenis” y “hockey”, y entonces Darío, con su estilo enojado ya conocido, dijo: “Este país es conocido en el mundo entero por ser futbolero. ¡Fútbol! Aparte nos mira Messi”.

Darío Barassi contó cómo fue el vergonzoso chat con Antonela Roccuzzo

El conductor sorprendió con esa revelación y mirando a cámara, le habló a Antonela: “Perdoname, dejá de seguirme si querés”. Al principio no se entendía a qué se refería hasta que explicó: “¿Ya conté que Antonela Roccuzzo me mandó un mensaje por Instagram? ¡Ay, el audio con el que le contesté!”

“Ella me mandó una foto en la que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dijo ‘Nosotros, acá, te bancamos a vos’. Y yo iba manejando y no pude pensar”, relató.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, divinos en la noche de París.

A lo que respondió con un audio que después le dio “vergüenza”. “‘Son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país’, le dije. Ella me contestó ‘jajaja, genio’. Y yo ‘de verdad te lo digo’”, contó. “Me di vergüenza. Soy cero cholulo, pero bueno...”, agregó.