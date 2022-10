El impactante tatuaje de la locutora de Gran Hermano, una declaración de amor a Santiago del Moro

Claudia Fasolo es la locutora que acompaña a Santiago Del Moro en las galas de Gran Hermano. Ellos trabajaron juntos en Masterchef y en esa época decidió llevar su agradecimiento y amor a otro nivel. Se tatuó la cara de Del Moro en su espalda.

La locutora lo hizo en honor a su amistad.

La locutora y el conductor se conocer desde hace muchos años y ella, cada vez que puede, expresa su agradecimiento para Del Moro. Se conocieron, por casualidad, cuando Fasolo fue a hacer un reemplazo en el mismo edificio en el que trabaja el conductor de Gran Hermano.

“Él me cambió la vida y le voy a estar eternamente agradecida. Ha hecho muchas cosas por mí que no me interesa hacerlas públicas, pero lo considero parte de mi familia. Siempre estuvo presente y en la primera oportunidad que pudo darme trabajo lo hizo”, comentó Fasolo en una entrevsta.

En junio del 2021, Fasolo se entregó a las manos de un tatuador, en el estudio Mandinga, conocido por ser el lugar elegido por los y las famosas para tatuarse, además de su trabajo solidario tatuando a mujeres que han sobrevivido al cáncer de mama y a quienes han pasado por eventos traumáticos.

La casa de Tatuajes realiza tatuajes sanadores a quienes tienen cicatrices o han sobrevivido al cáncer de mama

“Hay que saber entregar el cuerpo por algo” escribió la mujer junto a una foto en la que el tatuador está trabajando sobre su espalda.

Claudia Fasolo en el estudio de tatuajes

Cuando le preguntan a Claudia por sus tatuajes, ella afirma que tiene en su piel a las personas que quiere y así lo dejó claro, en una publicación de Instagram. “La Gratitud es una de las palabras que más amo y más practico Fiel a mis convicciones..Cuándo uno elige qué y por qué llevar por siempre un nombre una cara un dibujo tiene qué saber qué es para siempre ...Llevo en mí seres que amo y símbolos que respeto y admiro..Cuándo preguntan por qué...es porque Si,x amor, Gratitud, admiración,respeto..El primero fue un mic...Tengo a mi familia..Llevo con orgullo y respetando a los que no comprenden. Uno puedo elegir...”escribió la locutora.

La locutora del reality se tatuó la cara del conductor

Tras trabajar cerca de 15 años con Susana Giménez, Fasolo no descarta un tatuaje de la diva de los telefónos.

SANTIAGO DEL MORO, EL HÉROE DE SUS CERCANOS

Santiago Del Moro tiene fama de ser solidario con aquellos que tiene cerca. Esto lo confirmó Costa, en una anécdota que contó en el programa de radio que comparte con Del Moro, “El Club del Moro”.

Costa contó que un día, ella le confesó al conductor de Gran Hermano que quería cambiar el auto. Él la retó y le dijo que tenía que guardar esa plata y pensar en su casa propia.

Costa le hizo caso y el día que recibió las llaves de su propiedad recordó cómo Santiago del Moro, con una simple recomendación, le cambió la vida.