Susana Giménez mostró en un tierno video cómo es la vida con sus perros en Uruguay

Susana Giménez es una de las divas argentinas pero desde hace un tiempo abandonó el país y se instaló en La Mary, su chacra de San Ignacio. En plena cuarentena se radicó allí y no tiene planes cercanos a volver. Pero siempre está cerca de sus fans, como ahora que les compartió un video suyo.

La conductora ya tiene la ciudadanía uruguaya, rechazó la propuesta de Telefe de estar al frente de “¿Quién es la máscara?” y hace poquito terminó con las funciones de la obra teatral “Piel de Judas”, en Punta del Este.

Susana y sus polémicos posteos en las redes sociales

Y ahora, Su se dedica al descanso y al disfrute de la naturaleza y sus animales, o al menos así lo demuestra en el reel que compartió en su cuenta de Instagram: “Mi vida en La Mary es esto: paz, naturaleza, alegría….”.

En la grabación, se ve a la blonda jugando con sus perros, tirándole comidita a los peces de su laguna, caminando en su jardín repleto de naturaleza y hasta aparece su hija Mercedes Sarabayrrouse, con quien parecería estar charlando.

Susana Giménez junto a "Mecha", su hija.

Cómo es el presente de Susana Giménez alejada de la televisión

La conductora argentina hace ya varios años que está fuera de la pantalla chica, ha vuelto con especiales pero sus programas diarios o semanales se extrañan en la grilla.

El especial que hizo con Sebastián Yatra y la entrevista exclusiva con Wanda Nara y Mauro Icardi por el Wandagate fueron las últimas apariciones de Susana Giménez.

A las funciones de teatro en el Enjoy de Punta del Este las dejó unos días en suspenso para filmar “LOL: Si te ríes, pierdes”, un programa de Amazon Prime Video que está por estrenar.

Y sobre sus ganas de volver a la tele, Su dijo ante las cámaras de “LAM”: “La verdad que no tengo ganas”.

La blonda asistió al avant premiere de “Argentina, 1985″ organizado en Miami por el Consulado Argentino y reveló sus planes a futuro inmediato: “Creo que me voy al mundial. Me voy a Qatar”, aunque aclaró que no irá por trabajo sino que disfrutar del momento y del fútbol.

“Voy con Mercedes y los chicos. Sé que estará Marley por ahí, y tal vez haremos algo”, comentó.

Y respecto a su negativa de estar en el programa que conduce Natalia Oreiro en Telefe, Susana Giménez dijo: “No me pareció que era para mí, no era para mí. Es un programa donde no hay un premio, qué sé yo...”.

“No era para mí. Cada cual hace lo que le gusta. A esta altura de la vida hago lo que me gusta”.