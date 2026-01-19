19 de enero de 2026 - 13:31

El hábito de cocina que ayuda a bajar la humedad y evita malos olores

Un truco simple dentro del hogar mejora la cocina, reduce la humedad ambiental y evita olores persistentes sin gastar dinero.

image
Por Ignacio Alvarado

En muchos hogares, la cocina es uno de los espacios donde más se acumula humedad, sobre todo después de cocinar. Vapores, ollas hirviendo y líquidos calientes generan un ambiente propicio para los malos olores y la condensación. Sin embargo, existe un truco sencillo que ayuda a mantener el hogar más seco y fresco sin recurrir a deshumidificadores ni productos químicos.

Este hábito no requiere compras ni instalaciones especiales y puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria. Adoptarlo mejora el aire del ambiente, protege muebles y paredes, y evita ese olor cargado que muchas veces se instala sin que lo notemos.

image

El gesto clave consiste en dejar la tapa de las ollas apenas entreabierta y ventilar la cocina apenas se termina de cocinar. Aunque parece mínimo, este hábito permite que el vapor salga de forma controlada y no se concentre en el ambiente. A diferencia de destapar de golpe, liberar el vapor gradualmente reduce la humedad suspendida en el aire.

Por qué este hábito reduce la humedad

Cuando el vapor se libera lentamente y se acompaña con una ventilación cruzada, la humedad no se adhiere a paredes, techos ni muebles. Este truco evita la formación de condensación, que suele ser el primer paso para la aparición de hongos y olores desagradables en la cocina y el hogar en general.

Además, abrir una ventana o encender el extractor apenas unos minutos permite renovar el aire sin enfriar la casa, algo clave en épocas de bajas temperaturas.

image

Cómo ayuda a evitar malos olores

Los malos olores suelen quedar atrapados en ambientes húmedos. Al reducir la humedad, el aire se vuelve más liviano y los aromas de la comida no se impregnan en cortinas, trapos o muebles. Este hábito también ayuda a que los tachos de basura y las rejillas no concentren olores fuertes.

Especialistas en mantenimiento del hogar coinciden en que pequeños cambios en la rutina diaria generan grandes mejoras a largo plazo. Incorporar este truco en la cocina no solo mejora el confort, sino que también cuida la estructura de la casa y la calidad del aire.

Un gesto simple, repetido todos los días, puede marcar la diferencia entre una cocina cargada de humedad y un ambiente limpio, seco y agradable.

