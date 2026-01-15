Papel aluminio y vinagre: la fórmula de limpieza para devolver el brillo a la cocina

La canilla de la cocina concentra de manera constante restos de agua, sarro y pequeñas manchas que se acumulan con el uso diario y opacan el brillo de la superficie. Frente a esta situación, un truco doméstico propone una limpieza eficaz sin recurrir a productos químicos agresivos .

- Papel aluminio. Se utiliza como elemento principal para desprender el sarro y las manchas adheridas. Conviene contar con un trozo lo suficientemente grande como para formar una bolita firme que no se desarme durante el uso.

- Agua limpia. Sirve para humedecer el aluminio cuando la suciedad es leve y para enjuagar la grifería al finalizar la limpieza.

- Vinagre blanco. Puede reemplazar al agua en el humedecido del aluminio cuando hay mayor presencia de sarro o manchas persistentes, ya que ayuda a aflojar los restos minerales.

- Paño seco y limpio. Permite secar la superficie una vez finalizado el procedimiento y evitar nuevas marcas de agua.

- Protección para la superficie de trabajo (opcional). Papel o trapo para cubrir la bacha y evitar salpicaduras durante la limpieza.

Paso a paso

- Preparar el área de limpieza. Retirar objetos cercanos a la canilla y, si se desea, cubrir la bacha o la mesada con un trapo o papel para evitar salpicaduras.

- Cortar el papel aluminio. Tomar un trozo de tamaño mediano y arrugarlo con las manos hasta formar una bolita compacta y firme, fácil de manipular.

- Humedecer el aluminio. Mojar la bolita con agua limpia o con vinagre blanco según el grado de suciedad presente en la grifería.

- Comenzar a frotar la superficie. Pasar el aluminio por toda la canilla con movimientos suaves y constantes, concentrándose en las zonas con manchas, marcas de agua o acumulación de sarro.

- Reforzar las áreas más opacas. En los sectores donde la suciedad esté más adherida, insistir con movimientos circulares sin ejercer presión excesiva para no dañar el material.

- Revisar el resultado. Observar la superficie para verificar que las manchas se hayan desprendido y que el brillo comience a recuperarse.

Toques finales

sal y vinagre blanco

- Enjuagar con agua limpia. Pasar la canilla por debajo del chorro de agua para eliminar cualquier resto de suciedad, vinagre o partículas desprendidas.

- Secar completamente. Utilizar un paño limpio y seco para retirar la humedad de toda la grifería y evitar la aparición de nuevas marcas de agua.