Papel aluminio y vinagre: la fórmula de limpieza para devolver el brillo a la cocina

- Papel aluminio. Se utiliza como elemento principal para desprender el sarro y las manchas adheridas. Conviene contar con un trozo lo suficientemente grande como para formar una bolita firme que no se desarme durante el uso.
- Agua limpia. Sirve para humedecer el aluminio cuando la suciedad es leve y para enjuagar la grifería al finalizar la limpieza.
- Vinagre blanco. Puede reemplazar al agua en el humedecido del aluminio cuando hay mayor presencia de sarro o manchas persistentes, ya que ayuda a aflojar los restos minerales.
- Paño seco y limpio. Permite secar la superficie una vez finalizado el procedimiento y evitar nuevas marcas de agua.
- Protección para la superficie de trabajo (opcional). Papel o trapo para cubrir la bacha y evitar salpicaduras durante la limpieza.
Paso a paso
- Preparar el área de limpieza. Retirar objetos cercanos a la canilla y, si se desea, cubrir la bacha o la mesada con un trapo o papel para evitar salpicaduras.
- Cortar el papel aluminio. Tomar un trozo de tamaño mediano y arrugarlo con las manos hasta formar una bolita compacta y firme, fácil de manipular.
- Humedecer el aluminio. Mojar la bolita con agua limpia o con vinagre blanco según el grado de suciedad presente en la grifería.
- Comenzar a frotar la superficie. Pasar el aluminio por toda la canilla con movimientos suaves y constantes, concentrándose en las zonas con manchas, marcas de agua o acumulación de sarro.
- Reforzar las áreas más opacas. En los sectores donde la suciedad esté más adherida, insistir con movimientos circulares sin ejercer presión excesiva para no dañar el material.
- Revisar el resultado. Observar la superficie para verificar que las manchas se hayan desprendido y que el brillo comience a recuperarse.
Toques finales
- Enjuagar con agua limpia. Pasar la canilla por debajo del chorro de agua para eliminar cualquier resto de suciedad, vinagre o partículas desprendidas.
- Secar completamente. Utilizar un paño limpio y seco para retirar la humedad de toda la grifería y evitar la aparición de nuevas marcas de agua.