15 de enero de 2026 - 18:05

Papel aluminio y vinagre: la fórmula de limpieza para devolver el brillo a la cocina

La acumulación de sarro en la cocina empieza con marcas blanquecinas y zonas opacas que se intensifican con el paso del tiempo.

Mucha gente usa el papel de aluminio incorrectamente así es como sabes qué lado usar (3)
Por Redacción

Utilizada correctamente en la limpieza, permite mantener estos espacios críticos de la cocina en condiciones higiénicas óptimas.

Materiales necesarios

- Papel aluminio. Se utiliza como elemento principal para desprender el sarro y las manchas adheridas. Conviene contar con un trozo lo suficientemente grande como para formar una bolita firme que no se desarme durante el uso.

- Agua limpia. Sirve para humedecer el aluminio cuando la suciedad es leve y para enjuagar la grifería al finalizar la limpieza.

- Vinagre blanco. Puede reemplazar al agua en el humedecido del aluminio cuando hay mayor presencia de sarro o manchas persistentes, ya que ayuda a aflojar los restos minerales.

- Paño seco y limpio. Permite secar la superficie una vez finalizado el procedimiento y evitar nuevas marcas de agua.

- Protección para la superficie de trabajo (opcional). Papel o trapo para cubrir la bacha y evitar salpicaduras durante la limpieza.

Paso a paso

- Preparar el área de limpieza. Retirar objetos cercanos a la canilla y, si se desea, cubrir la bacha o la mesada con un trapo o papel para evitar salpicaduras.

- Cortar el papel aluminio. Tomar un trozo de tamaño mediano y arrugarlo con las manos hasta formar una bolita compacta y firme, fácil de manipular.

- Humedecer el aluminio. Mojar la bolita con agua limpia o con vinagre blanco según el grado de suciedad presente en la grifería.

- Comenzar a frotar la superficie. Pasar el aluminio por toda la canilla con movimientos suaves y constantes, concentrándose en las zonas con manchas, marcas de agua o acumulación de sarro.

- Reforzar las áreas más opacas. En los sectores donde la suciedad esté más adherida, insistir con movimientos circulares sin ejercer presión excesiva para no dañar el material.

- Revisar el resultado. Observar la superficie para verificar que las manchas se hayan desprendido y que el brillo comience a recuperarse.

Toques finales

sal y vinagre blanco

- Enjuagar con agua limpia. Pasar la canilla por debajo del chorro de agua para eliminar cualquier resto de suciedad, vinagre o partículas desprendidas.

- Secar completamente. Utilizar un paño limpio y seco para retirar la humedad de toda la grifería y evitar la aparición de nuevas marcas de agua.

