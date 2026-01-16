16 de enero de 2026 - 16:51

Desengrasante casero y económico: cómo mejorar limpieza del horno con vinagre blanco

Este truco permite una limpieza profunda de la cocina, ya que reduce la acumulación de grasa y olores con el uso continuo.

Limpieza bandeja de horno
Por Redacción

Las rejillas del horno acumulan grasa, restos de comida y olores intensos como consecuencia directa del uso frecuente y de la exposición constante a altas temperaturas en la cocina. Especialistas en limpieza del hogar y en métodos naturales destacan una alternativa sencilla, económica y cada vez más utilizada: la limpieza de las rejillas del horno con vinagre blanco.

Utilizada correctamente en la limpieza, permite mantener estos espacios críticos de la cocina en condiciones higiénicas óptimas.

Truco casero para limpiar el horno eléctrico, paso a paso
Truco casero para limpiar el horno eléctrico, paso a paso
Truco casero para limpiar el horno eléctrico, paso a paso

Materiales necesarios

- Vinagre blanco: actúa como agente desengrasante y desinfectante gracias a su contenido de ácido acético.

- Agua caliente: potencia la acción del vinagre y ayuda a aflojar la grasa adherida.

- Recipiente amplio: puede ser la bacha de la cocina, la bañadera o un recipiente grande donde las rejillas entren sin doblarse.

- Esponja suave o cepillo no abrasivo: permite remover la suciedad sin rayar el metal ni dañar el esmalte.

- Guantes de limpieza (opcional): protegen las manos durante el frotado prolongado.

- Paño seco o repasador limpio: se utiliza para secar completamente las rejillas antes de volver a colocarlas.

Paso a paso detallado

- Apagar el horno y esperar a que las rejillas estén completamente frías. Manipularlas en caliente puede provocar quemaduras y deformaciones en el metal.

- Retirar las rejillas con cuidado y colocarlas en la bacha, bañadera o recipiente elegido, asegurándose de que queden bien apoyadas y sin superponerse.

- Preparar una mezcla de vinagre blanco y agua caliente en partes iguales. La cantidad debe ser suficiente para cubrir toda la superficie de las rejillas.

- Rociar la mezcla sobre las rejillas hasta que queden completamente empapadas, prestando atención a las zonas más ennegrecidas o con restos de comida adheridos.

- Dejar actuar la solución entre 30 minutos y una hora. En casos de suciedad muy incrustada, el tiempo puede extenderse para mejorar el resultado.

- Pasado el tiempo de reposo, frotar las rejillas con una esponja suave o un cepillo no abrasivo, realizando movimientos firmes pero controlados para desprender la grasa aflojada.

- Enjuagar con abundante agua caliente para eliminar restos de vinagre y suciedad desprendida.

