Desengrasante casero y económico: cómo mejorar limpieza del horno con vinagre blanco

Las rejillas del horno acumulan grasa, restos de comida y olores intensos como consecuencia directa del uso frecuente y de la exposición
constante a altas temperaturas en la . Especialistas en limpieza del hogar y en métodos naturales destacan una alternativa sencilla, económica y cada vez más utilizada: cocina la limpieza de las rejillas del horno con vinagre blanco.
Truco casero para limpiar el horno eléctrico, paso a paso
Materiales necesarios
- Vinagre blanco: actúa como agente desengrasante y desinfectante gracias a su contenido de ácido acético.
- Agua caliente: potencia la acción del vinagre y ayuda a aflojar la grasa adherida.
- Recipiente amplio: puede ser la bacha de la cocina, la bañadera o un recipiente grande donde las rejillas entren sin doblarse.
- Esponja suave o cepillo no abrasivo: permite remover la suciedad sin rayar el metal ni dañar el esmalte.
- Guantes de limpieza (opcional): protegen las manos durante el frotado prolongado.
- Paño seco o repasador limpio: se utiliza para secar completamente las rejillas antes de volver a colocarlas.
Este es el mejor truco casero para limpiar el horno en simples pasos
Paso a paso detallado
- Apagar el horno y esperar a que
las rejillas estén completamente frías. Manipularlas en caliente puede provocar quemaduras y deformaciones en el metal.
- Retirar las rejillas con cuidado y colocarlas en la bacha, bañadera o recipiente elegido, asegurándose de que queden bien apoyadas y sin superponerse.
- Preparar una mezcla de vinagre blanco y agua caliente en partes iguales. La cantidad debe ser suficiente para cubrir toda la superficie de las rejillas.
-
Rociar la mezcla sobre las rejillas hasta que queden completamente empapadas, prestando atención a las zonas más ennegrecidas o con restos de comida adheridos.
- Dejar actuar la solución
entre 30 minutos y una hora. En casos de suciedad muy incrustada, el tiempo puede extenderse para mejorar el resultado.
- Pasado el tiempo de reposo,
frotar las rejillas con una esponja suave o un cepillo no abrasivo, realizando movimientos firmes pero controlados para desprender la grasa aflojada.
- Enjuagar con abundante agua caliente para
eliminar restos de vinagre y suciedad desprendida.