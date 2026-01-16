Desengrasante casero y económico: cómo mejorar limpieza del horno con vinagre blanco

Las rejillas del horno acumulan grasa, restos de comida y olores intensos como consecuencia directa del uso frecuente y de la exposición constante a altas temperaturas en la cocina . Especialistas en limpieza del hogar y en métodos naturales destacan una alternativa sencilla, económica y cada vez más utilizada: la limpieza de las rejillas del horno con vinagre blanco.

- Vinagre blanco: actúa como agente desengrasante y desinfectante gracias a su contenido de ácido acético.

- Agua caliente: potencia la acción del vinagre y ayuda a aflojar la grasa adherida.

- Recipiente amplio: puede ser la bacha de la cocina, la bañadera o un recipiente grande donde las rejillas entren sin doblarse.

- Esponja suave o cepillo no abrasivo: permite remover la suciedad sin rayar el metal ni dañar el esmalte.

- Guantes de limpieza (opcional): protegen las manos durante el frotado prolongado.

- Paño seco o repasador limpio: se utiliza para secar completamente las rejillas antes de volver a colocarlas.

Paso a paso detallado

- Apagar el horno y esperar a que las rejillas estén completamente frías. Manipularlas en caliente puede provocar quemaduras y deformaciones en el metal.

- Retirar las rejillas con cuidado y colocarlas en la bacha, bañadera o recipiente elegido, asegurándose de que queden bien apoyadas y sin superponerse.

- Preparar una mezcla de vinagre blanco y agua caliente en partes iguales. La cantidad debe ser suficiente para cubrir toda la superficie de las rejillas.

- Rociar la mezcla sobre las rejillas hasta que queden completamente empapadas, prestando atención a las zonas más ennegrecidas o con restos de comida adheridos.

- Dejar actuar la solución entre 30 minutos y una hora. En casos de suciedad muy incrustada, el tiempo puede extenderse para mejorar el resultado.

- Pasado el tiempo de reposo, frotar las rejillas con una esponja suave o un cepillo no abrasivo, realizando movimientos firmes pero controlados para desprender la grasa aflojada.

- Enjuagar con abundante agua caliente para eliminar restos de vinagre y suciedad desprendida.