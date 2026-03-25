El guante de cocina viejo no lo tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlo

Hay objetos que parecen terminados apenas se manchan, se gastan o dejan de verse presentables. Pero con el guante de cocina viejo pasa algo curioso: aunque ya no dé para seguir usándolo como antes, todavía conserva algo muy valioso, que es su forma, su tela resistente y su estructura acolchada .

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Por eso, una de las reutilizaciones más lindas y útiles es transformarlo en un bolsillo colgante para guardar repasadores, pinzas, sobres o utensilios livianos .

En muchas cocinas siempre hay cosas sueltas: una pinza que queda sobre la mesada, un repasador que nunca tiene lugar fijo, recetas impresas, sobres de condimentos o accesorios chicos que terminan desordenando. Ahí es donde este proyecto realmente sirve.

La forma del guante ya ayuda de entrada. Ese volumen tipo bolsillo permite convertirlo en un contenedor colgante sin tener que coser algo desde cero. Si además se elige una buena terminación, el resultado no parece una manualidad improvisada, sino un detalle útil que se integra bien al ambiente.

Lo mejor es que puede colgarse del interior de una alacena, en una pared de apoyo o cerca de la zona de trabajo. Así, lo que antes ocupaba espacio o daba sensación de caos queda guardado y a mano.

Qué materiales necesitás para darle una nueva vida

No hace falta invertir demasiado ni tener experiencia previa. Con pocas cosas, el cambio se nota enseguida.

Materiales necesarios

Un guante de cocina viejo, limpio y seco

Tijera

Aguja e hilo o pegamento para tela

Un aro de madera, argolla metálica o presilla para colgar

Cinta, soga fina o tira de tela

Tela de refuerzo opcional

Encaje, cinta al bies o ribete opcional para decorar

Ganchito adhesivo o clavo pequeño para colgarlo

Si el guante está muy gastado de un lado, podés usar el frente más prolijo como cara visible. Y si tiene una estampa linda o un color neutro, mejor todavía.

Paso a paso para convertirlo en un bolsillo colgante

El guante de cocina viejo no lo tires, tenés un tesoro en casa la mejor forma de reutilizarlo

1. Revisá el estado del guante

Antes de arrancar, fijate que la tela esté sana y que no tenga roturas grandes. Si hay una costura floja, reforzala primero para que el bolsillo después aguante mejor.

2. Definí cómo lo vas a colgar

En la parte superior del guante cosé una pequeña tira de tela, una cinta o una argolla. Esa será la pieza que después te permitirá colgarlo de un gancho.

3. Reforzá la abertura si hace falta

Como el uso va a concentrarse en la entrada del bolsillo, conviene sumar un pequeño refuerzo en el borde. Puede ser con cinta al bies, una costura simple o un ribete decorativo.

4. Mejorá la terminación

Si querés que se vea más lindo, agregá un detalle mínimo: una cinta neutra, una costura prolija o una pequeña etiqueta de tela. No hace falta recargarlo para que quede bien.

5. Elegí el lugar ideal

Colgalo en un sector útil de la cocina: cerca de la heladera, en una pared lateral, dentro de la alacena o junto a la mesada. La idea es que sirva de verdad y no quede de adorno.

6. Empezá a usarlo

Este bolsillo funciona muy bien para guardar repasadores chicos, pinzas, recetas, sobres, guantes descartables o utensilios livianos. También puede servir en un lavadero para broches o paños.