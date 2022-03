“El gordo ventilador” de San Lorenzo fue a lo de Moria y se viralizó por gritar como halcón

“El gordo ventilador” de San Lorenzo, como se lo conoce popularmente al famoso hincha Mariano Jordan, estuvo esta semana en el programa de Moria Casán y se convirtió -otra vez- en un fenómeno viral en las redes sociales, en especial, por su desmedida energía y su grito como un halcón.

En “Moria es Moria” (El Nueve), el fanático del Ciclón reafirmó su mensaje de antiviolencia en las canchas y llenó de alegría el estudio del programa.

Moria Casán se mostró sorprendida por la buena onda de Mariano, quien hasta le dedicó el chiste “Si querés llorar, llorá”. El hombre de 41 años contó que era su primera vez en vivo, ya que siempre lo sacaban por televisión en su movimiento a lo ventilador desde las tribunas.

Sobre el origen de su fanatismo por el deporte, Mariano Jordan contó que a sus padres no les gustaba el fútbol y que no tenía tíos o abuelos que le transmitieran la pasión.

“En 1991 jugaba en la escuelita porque un familiar me había anotado y nos llevaron a una cancha de fútbol recreativo para ver un partido profesional. Le dimos la mano a los jugadores y escuché que la hinchada decía ‘San Lorenzo es un sentimiento, no se explica, se lleva bien adentro, por eso lo sigo a donde sea, yo soy cuervo hasta que me muera’”, cantó “El gordo ventilador”, mientras realizaba su clásico movimiento con el brazo cual hélice.

Moria quedó atónita, mientras el resto de la producción se reía. “Es como un rockstar”, resumió la exvedette.

“Flasheaste, levitaste”, le dijo la One. “Levité, voló el alma por los cielos, quedé extasiado, Moria”, respondió el hincha del Ciclón, a lo que sumó un grito como halcón.

Furor en las redes por "El gordo ventilador" de San Lorenzo

El minuto de entrevista se viralizó y convirtió a “El gordo ventilador” en tendencia principal de Twitter, donde los usuarios bromearon con esta estrella de la hinchada de San Lorenzo.

¿Quién es “el gordo ventilador” de San Lorenzo?

Mariano Jordan es famoso desde 2007, cuando se lo vio en el Nuevo Gasómetro con el torso al aire, cantando, aplaudiendo, golpeándose el pecho y revoleando una camiseta cual poncho, como la hélice de un ventilador. Desde entonces suele ser enfocado por las cámaras y celebrado por los demás fanáticos del Ciclón.

Su historia de vida también encierra problemas de salud. “Yo tuve el problema de hormonas de (Lionel) Messi, me inyectaron vacunas durante 16 años, yo no crecía, por eso aguanto mucho el frio. A veces lo ves transpirando a Messi en invierno: es por eso. Las hormonas son carísimas, pero las obras sociales me las cubrían. Cuando terminé el tratamiento me dijo el médico: ‘Vas a tener que ir a un endocrinólogo a que te dé pastillitas porque vas a aguantar mucho el frío’”, contó tiempo atrás Jordan en La Nación.

"El gordo ventilador" es un fenómeno hace años en la hinchada de San Lorenzo

Cuando Mariano cumplió tres años, su mamá veía que no crecía. Él tenía enanismo hipofisario. Para compensar la deficiencia hormonal necesitaba algún químico. Su vida siguió: creció y la hormona se mantuvo. Ya de adolescente dejó el tratamiento y dio rienda suelta a su otra “identidad”.

“La cuestión es divertirse, entretenerse: hace bien. Creo que al fútbol hay que liberarlo de la violencia y tampoco es una ciencia; no es necesario que haya violencia, tiene que ser tranquilo, es un deporte, es para la salud”, rescató el hombre.