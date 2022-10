El ex de Wanda Nara dejó plantada a Flor de la V en vivo por la abrupta interrupción de un guardiacárcel

Rodrigo Cacciamani, el exnovio de Wanda Nara que está preso con condena perpetua, dio una entrevista a Intrusos desde la cárcel, pero tuvo problemas y abandonó abruptamente la nota en pleno vivo. El hombre hablaba de su relación con la empresaria cuando un guardiacárcel interrumpió y preocupó a todos.

Todo salió a la luz cuando en una reciente entrevista Wanda Nara habló de un ex que está preso y con quien estuvo a punto de casarse. Ante estas declaraciones, el hombre en cuestión apareció a través de videos de TikTok y este martes dio una nota para Intrusos que no terminó bien.

Durante la entrevista, detrás de Cacciamani podía verse una estantería con libros, que pasó a ser protagonista cuando el hombre fue interrumpido por un guardia que lo obligó a terminar con la videollamada.

Aparentemente, Rodrigo Cacciamani estaba en lo que sería el espacio que la universidad tiene en la cárcel San Martín y no habría tenido la autorización correpondiente o para estar en el lugar o para el contacto con el exterior, ya que no quedó muy claro.

Ante el corte abrupto de la entrevista, Flor de la V quedó sorprendida ante la actitud del guardia para con el entrevistado y tanto ella como los panelistas comentaron que el ex de la modelo les había asegurado que podía hablar con ellos a través de una videollamada de WhatsApp.

“Él díjo que pidió un permiso especial porque estaba con este vivo desde WhatsApp”, se la escucha decir a Maite Peñoñori, mientras en pantalla partida se apenas se veía qué ocurría.

“Estábamos hablabndo con el exnovio de Wanda Nara que está detenido, él dijo que había pedido permiso para hablar. Se ve que estaba escondido en un lugar para hablar con nosotros. Creíamos que estaba todo ‘ok’ pero lo vino a buscar mientras estábamos hablando un oficial y la imagen quedó ahí”, comentó Flor de la V al respecto.

Wanda Nara habló de un ex novio condenado a perpetua

Wanda Nara visitó el programa Red Flag, con Grego Rosello y Belu Lucius, en Luzu Tv. En medio de la entrevista, la charla la fue llevando hacia el tema de viejos amores y allí confesó que varias veces le propusieron matrimonio y siempre dijo que sí, incluso con uno que terminó condenado a perpetua.

“Paso muy rápido de una gestión a otra” confesó la empresaria en la entrevista y agregó, “me pasó que me propusieron casamiento cuatro o cinco veces en mi vida y como no sé decir que no, a todas les dije que sí, pero después entre preparativos y todo, suspendía y me volaba”.

Sorprendidos con la declaración, los integrantes del programa querían saber más y Grego fue por todo. El conductor le preguntó si había gente que no conocían, y Wanda reconoció que había hasta uno que estaba preso.

¿Y sigue preso? volvió a preguntar Rosello a lo que la invitada respondió que sí y sumó un dato impactante al aclarar que el hombre está condenado a perpetua.