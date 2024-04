El Evangelio del martes 23 de abril: “Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí”

La liturgia de la Palabra, uno de los momentos centrales de la misa, ofrece la oportunidad de sumergirse en las enseñanzas y mensajes que la Palabra de Dios desea transmitir. Compartimos aquí los textos que corresponden al martes 23 de abril, de la IV semana de Pascua, de acuerdo al sitio web del Vaticano.

A través de la lectura y la meditación de estos textos, los católicos pueden fortalecer su relación con la fe y profundizar en la comprensión de las enseñanzas cristianas. Así, la celebración litúrgica no solo se convierte en un acto, sino también en una oportunidad para el crecimiento espiritual y como afirmó El Papa Francisco, “para el creyente, la Palabra de Dios no es simplemente un texto para leer, es una presencia viva, obra del Espíritu Santo que conforta, instruye, da luz, fuerza, descanso y gusto por vivir”.”.

Primera lectura

Lectura de los Hechos de los Apóstoles

Hch 11, 19-26

En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía; pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses, que al llegar a Antioquía, comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe.

Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé, y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho; y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre.

Entonces Bernabé partió hacia Tarso, en busca de Saulo; y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de “cristianos”.

El exmodelo portugués Diogo Morgado, personificó a Jesucristo en la serie 'The Bible' y en la película Son of God (hijo de Dios).

EVANGELIO DEL DÍA

Lectura del santo Evangelio según San Juan

Jn 10, 22-30

Por aquellos días, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: “¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente”.

Jesús les respondió: “Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás; nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno”.

Es Palabra de Dios.

Seguí leyendo