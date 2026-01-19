El error con el agua que puede matar tu romero y el truco clave para que explote de aroma

El romero (Salvia rosmarinus) es un arbusto perenne que no puede faltar en tu huerta, jardín o balcón. Es popular no solo por su aroma inconfundible en la cocina, sino por su resistencia extrema y sus propiedades medicinales que se aprovechan desde la antigüedad para mejorar la salud.
Muchos creen que cortar las ramas leñosas o "viejas" matará a la planta, pero la realidad es que el romero es sumamente resistente. Para que crezca sano y frondoso, lo ideal es realizar una poda de crecimiento durante la primavera o a principios del verano.
El secreto está en la técnica: realizá siempre cortes en diagonal con tijeras de podar bien afiladas y desinfectadas con alcohol. Un error común es podar demasiado; recordá nunca quitar más de un tercio de la vegetación total de una sola vez, ya que esto podría debilitarla fatalmente.
Si tu planta está muy descuidada, podés aplicar una "poda de rejuvenecimiento". Consiste en retirar las ramas secas o dañadas desde la base para mejorar el flujo de aire, lo que previene infecciones por hongos y estimula brotes jóvenes.
El error fatal del riego y cómo salvarlo
Si tu romero empieza a verse mal, lo más probable es que el problema sea el exceso de agua. Esta planta es de origen mediterráneo y prefiere los suelos secos, arenosos y con un drenaje excelente. El encharcamiento es su peor enemigo, ya que provoca la asfixia y pudrición de las raíces.
Para mantenerlo saludable, seguí estas pautas de cuidado:
Riego controlado: Regá solo cuando la tierra esté completamente seca a unos 5 cm de profundidad.
Drenaje perfecto: Si lo tenés en maceta, asegurate de que el agua fluya libremente; podés agregar arena o gravilla en la base para ayudar.
Sol directo: Necesita radiación solar directa para desarrollar sus aceites esenciales, especialmente en climas templados.
Protección invernal: Aunque tolera el frío, si la temperatura baja de los -15 °C, la planta podría congelarse y morir.
Cosecha y usos: más allá de la cocina
Para aprovechar al máximo su fragancia, los expertos recomiendan cosechar el romero al amanecer (entre las 6 y 8 AM), cuando sus aceites esenciales están en su pico máximo. Si buscás secarlo para conservarlo, hacelo a la sombra en un lugar oscuro y seco.
El romero no solo realza sabores, sino que tiene aplicaciones asombrosas en la vida diaria:
Salud capilar: Hervir ramitas de romero y usar esa agua para el pelo ayuda a estimular el crecimiento y tratar la caída.
Bienestar mental: Su aroma se utiliza en aromaterapia para mejorar la concentración, la memoria y reducir la fatiga mental.
Ambientador natural: Hervir romero con rodajas de limón llena el hogar de un aroma fresco que puede durar hasta dos días.
Almacená siempre el romero seco en recipientes de vidrio oscuro; esto preserva su aroma y propiedades antioxidantes por hasta 18 meses. Con estos cuidados simples, vas a tener una planta "indestructible" capaz de brindarte beneficios durante muchos años.