El error con el agua que puede matar tu romero y el truco clave para que explote de aroma

El romero (Salvia rosmarinus) es un arbusto perenne que no puede faltar en tu huerta, jardín o balcón. Es popular no solo por su aroma inconfundible en la cocina, sino por su resistencia extrema y sus propiedades medicinales que se aprovechan desde la antigüedad para mejorar la salud.

Si tenés un portarretrato guardado en un cajón, posees un tesoro: cómo reciclarlo para hacer un objeto útil

El microondas pasó de moda: así se calentará la comida en 2026

Muchos creen que cortar las ramas leñosas o "viejas" matará a la planta, pero la realidad es que el romero es sumamente resistente. Para que crezca sano y frondoso, lo ideal es realizar una poda de crecimiento durante la primavera o a principios del verano.

El secreto está en la técnica: realizá siempre cortes en diagonal con tijeras de podar bien afiladas y desinfectadas con alcohol. Un error común es podar demasiado; recordá nunca quitar más de un tercio de la vegetación total de una sola vez, ya que esto podría debilitarla fatalmente.

Si tu planta está muy descuidada, podés aplicar una " poda de rejuvenecimiento ". Consiste en retirar las ramas secas o dañadas desde la base para mejorar el flujo de aire , lo que previene infecciones por hongos y estimula brotes jóvenes.

Si tu romero empieza a verse mal, lo más probable es que el problema sea el exceso de agua. Esta planta es de origen mediterráneo y prefiere los suelos secos, arenosos y con un drenaje excelente. El encharcamiento es su peor enemigo, ya que provoca la asfixia y pudrición de las raíces.

Para mantenerlo saludable, seguí estas pautas de cuidado:

Riego controlado: Regá solo cuando la tierra esté completamente seca a unos 5 cm de profundidad.

Regá solo cuando la tierra esté completamente seca a unos 5 cm de profundidad. Drenaje perfecto: Si lo tenés en maceta, asegurate de que el agua fluya libremente; podés agregar arena o gravilla en la base para ayudar.

Si lo tenés en maceta, asegurate de que el agua fluya libremente; podés agregar arena o gravilla en la base para ayudar. Sol directo: Necesita radiación solar directa para desarrollar sus aceites esenciales, especialmente en climas templados.

Necesita radiación solar directa para desarrollar sus aceites esenciales, especialmente en climas templados. Protección invernal: Aunque tolera el frío, si la temperatura baja de los -15 °C, la planta podría congelarse y morir. image

Cosecha y usos: más allá de la cocina

Para aprovechar al máximo su fragancia, los expertos recomiendan cosechar el romero al amanecer (entre las 6 y 8 AM), cuando sus aceites esenciales están en su pico máximo. Si buscás secarlo para conservarlo, hacelo a la sombra en un lugar oscuro y seco.

El romero no solo realza sabores, sino que tiene aplicaciones asombrosas en la vida diaria:

Salud capilar: Hervir ramitas de romero y usar esa agua para el pelo ayuda a estimular el crecimiento y tratar la caída.

Hervir ramitas de romero y usar esa agua para el pelo ayuda a estimular el crecimiento y tratar la caída. Bienestar mental: Su aroma se utiliza en aromaterapia para mejorar la concentración, la memoria y reducir la fatiga mental.

Su aroma se utiliza en aromaterapia para mejorar la concentración, la memoria y reducir la fatiga mental. Ambientador natural: Hervir romero con rodajas de limón llena el hogar de un aroma fresco que puede durar hasta dos días. image

Almacená siempre el romero seco en recipientes de vidrio oscuro; esto preserva su aroma y propiedades antioxidantes por hasta 18 meses. Con estos cuidados simples, vas a tener una planta "indestructible" capaz de brindarte beneficios durante muchos años.