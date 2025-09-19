19 de septiembre de 2025 - 09:26

El electrodoméstico que actúa como "vampiro de energía" y deberías desenchufar ya

Muchos electrodomésticos consumen energía incluso apagados. Con estos trucos, cuidás tu hogar y reducís la factura de luz.

Hay electrodomésticos que subirán tu factura de luz.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Uno de los casos más claros es el del microondas. Aunque no esté funcionando, este electrodoméstico permanece conectado, utilizando energía para mantener el reloj y el panel encendido. En un hogar, esto puede representar un aumento importante en la factura de luz sin que te des cuenta.

image
Hay electrodom&eacute;sticos que subir&aacute;n tu factura de luz.

Además, los cargadores de celulares también actúan como “vampiros de energía”. Si los dejás enchufados sin estar cargando, siguen consumiendo y suman gastos al final del mes. Son pequeños detalles que, con simples trucos, ayudan a optimizar la eficiencia energética en cualquier hogar.

Cómo detectar y reducir el consumo fantasma de los electrodomésticos

El primer paso es identificar cuáles son los electrodomésticos que más consumen energía en reposo. Entre ellos se encuentran televisores, consolas de videojuegos y hornos eléctricos. Aunque parezcan inactivos, siguen generando gasto. Por eso, aplicar trucos de desconexión es clave para el cuidado del hogar.

Una opción práctica es usar regletas con interruptor. Así, podés desenchufar varios electrodomésticos a la vez sin esfuerzo. Este pequeño cambio ayuda a reducir el consumo de energía y brinda mayor seguridad en el hogar, evitando sobrecargas eléctricas innecesarias.

image
Hay electrodom&eacute;sticos que subir&aacute;n tu factura de luz.

Otro consejo es revisar los aparatos con reloj digital o luces piloto. Estos son los principales responsables de gastar energía sin que lo notes. Con trucos simples como apagarlos por completo, podés ahorrar hasta un 10% en la factura de tu hogar cada mes.

El llamado “vampiro de energía” no es un mito, sino una realidad silenciosa que afecta a miles de hogares. Prestar atención a los electrodomésticos y aplicar pequeños trucos de desconexión te permitirá ahorrar dinero, cuidar tu hogar y colaborar con un consumo eléctrico más responsable y sustentable.

