El drama de Marcos en Gran Hermano: debe ocultar que se persigna antes de comer

Marcos Ginocchio es uno de los participantes más queridos de Gran Hermano por su amistad con el “primo” Agustín (apodado Frodo) y su buena onda con toda la casa en general. Nunca se metió en polémicas, además de que su ¿enamoramiento? de Julieta desata el fervor de los más jóvenes que siguen el reality.

En uno de sus tantos silencios en la casa, el salteño de 22 años, quien se define como un católico practicante, dejó en evidencia que está obligado a ocultar un peculiar gesto, quizá, por temor a las burlas y los comentarios de los demás jugadores.

El gesto religioso que Marcos intentó ocultar en Gran Hermano

Los fanáticos de Gran Hermano notaron que Marcos hace la señal de la cruz a escondidas de sus compañeros de la casa, justo en el momento de bendecir la mesa, un ritual clásico de los practicantes para agradecer a Dios y pedir un plato de comida para quienes no lo tienen.

“Me da tristeza que cuando Marcos se persigna antes de comer tenga que hacerlo de manera disimulada, nadie debería tener vergüenza de expresar lo que cree, especialmente si es algo tan puro como la fe en Dios”, dijo el usuario que compartió el video de Marcos.

Otros seguidores del reality de Telefe destacaron en las redes sociales que el joven mantenga sus creencias, a pesar de que en la casa la convivencia se puede descontrolar y no faltan comentarios que pueden herir sus sentimientos.

Agustín elogió a Marcos por la amistad en Gran Hermano

“Fue la primera persona que se acercó y se interesó por mí. Eso me gustó porque venía acá con una idea bastante robótica sobre las personas y él me ablandó mucho. Me pude abrir con él”, contó días atrás Agustín en una charla con Thiago, Daniela y Marcos en la habitación.

La amistad de Marcos y Agustín enternece en redes.

“Siento que es un pibe de 10, de esos que son parte de mi círculo íntimo, que puede ser mi amigo íntimo, que voy a compartir con él muchas cosas lindas acá adentro y afuera. Siento que puedo confiar”, añadió el joven apodado “Frodo” y uno de los favoritos a ganar el reality.

“Siempre te pregunta si andás bien, si necesitás algo. No te lo pregunta por preguntar. Me pregunta porque me ve la cara o sabe que estoy maquinando con algo. Y me parece que tiene una humildad tremenda. Somos de lugares diferentes pero tenemos una conexión y una onda parecida, eso me encanta”, resaltó sobre su amigo Marcos.