El dispositivo electrónico que todos descartan y contiene casi 500 miligramos de oro de 22 quilates

Aunque no lo creas - y posiblemente al leer esto te lamentes- , hay un dispositivo electrónico que tenés en algún cajón de tu casa que podría valer mucho más de lo que pensás, dado de que contiene componentes de oro, que acumulado, cotizan en altos valores de mercado.

Olvidate del pelo largo: te contamos los 4 cortes en tendencia para el otoño-invierno 2026

Según la psicología, las personas criadas en los 60 y 70 desarrollaron una resiliencia hoy casi desaparecida

Es que investigadores suizos descubrieron un método innovador para recuperar oro de 22 quilates, presente en componentes electrónicos que solemos tirar sin darle importancia. Podría ser, entonces, una revolución para el reciclaje y el medio ambiente.

Muchos no lo saben, pero varios de los aparatos que usamos todos los días -como celulares, computadoras o tablets - contienen cantidades mínimas pero valiosas de oro . ¿Y qué hacemos cuando dejan de funcionar? Generalmente, los tiramos. Pero esto podría cambiar gracias a un nuevo sistema de reciclaje sustentable .

El hallazgo fue desarrollado por un grupo de científicos de la ETH de Zúrich , en Suiza, quienes lograron diseñar una técnica que, además de ser efectiva, es mucho más amigable con el planeta que los procesos convencionales.

“ Con solo 20 placas base, se pueden obtener hasta 450 miligramos de oro ”, detallaron los investigadores, según el portal TechGuru. ¿Y cómo lo logran? Usan unas esponjas de proteínas elaboradas con fibrillas del suero de leche, un subproducto que sobra de la industria quesera.

Estas esponjas capturan los iones de oro presentes en las soluciones que se generan al disolver los componentes electrónicos. Luego, mediante un tratamiento térmico, ese oro se convierte en pequeñas pepitas de 22 quilates.

Descubrimientos Este dispositivo electrónico contiene casi 500 miligramos de oro. Web

Este proceso no solo es innovador, sino que además representa un enorme avance ecológico. Hasta ahora, las técnicas para extraer oro de residuos electrónicos solían usar productos tóxicos como el cianuro o el mercurio, que contaminan suelos, aguas y aire. Con este nuevo método, eso se evita completamente.

La magnitud del problema es enorme. Según datos globales, el mundo genera cerca de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos por año. Y lo más grave: el 80% no se recicla. Esto no solo representa una pérdida de recursos, sino también una fuente de contaminación constante.

Dispositivos electrónicos más comunes que suelen tener componentes con oro

Celulares.

Tablets.

Notebooks.

Televisores.

Consolas de videojuegos.

Cámaras digitales.

Chips de memoria.

Impresoras.

Módems y routers.

Buenas noticias para el planeta

Pero lo mejor es que esto no se limita solo al oro. Otros metales valiosos como el cobre, el paladio o el níquel también están presentes en los dispositivos que usamos.

Combinando este sistema suizo con otras técnicas como la pirometalurgia o la hidrometalurgia, sería posible recuperar aún más materiales y reducir notablemente el impacto ambiental.

“Esta innovación podría transformar el sector del reciclaje y crear nuevas oportunidades económicas y ecológicas”, destacan los investigadores de Zúrich.

La clave está en pensar en una economía circular, donde lo que hoy es basura, mañana puede convertirse en materia prima.