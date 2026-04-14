14 de abril de 2026 - 16:11

El dispositivo electrónico que todos descartan y contiene casi 500 miligramos de oro de 22 quilates

La próxima vez que un equipo tecnológico deje de funcionar en tu casa, mejor pensalo dos veces antes de tirarlo a la basura.

Este dispositivo electrónico contiene casi 500 miligramos de oro.

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Este dispositivo electrónico contiene casi 500 miligramos de oro.

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Por Alejo Zanabria

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Es que investigadores suizos descubrieron un método innovador para recuperar oro de 22 quilates, presente en componentes electrónicos que solemos tirar sin darle importancia. Podría ser, entonces, una revolución para el reciclaje y el medio ambiente.

Muchos no lo saben, pero varios de los aparatos que usamos todos los días -como celulares, computadoras o tablets- contienen cantidades mínimas pero valiosas de oro. ¿Y qué hacemos cuando dejan de funcionar? Generalmente, los tiramos. Pero esto podría cambiar gracias a un nuevo sistema de reciclaje sustentable.

Descubrimientos
Este dispositivo electrónico contiene casi 500 miligramos de oro.

Este dispositivo electrónico contiene casi 500 miligramos de oro.

Ese dispositivo electrónico que no sirve vale oro gracias a esta técnica

El hallazgo fue desarrollado por un grupo de científicos de la ETH de Zúrich, en Suiza, quienes lograron diseñar una técnica que, además de ser efectiva, es mucho más amigable con el planeta que los procesos convencionales.

Con solo 20 placas base, se pueden obtener hasta 450 miligramos de oro”, detallaron los investigadores, según el portal TechGuru. ¿Y cómo lo logran? Usan unas esponjas de proteínas elaboradas con fibrillas del suero de leche, un subproducto que sobra de la industria quesera.

Estas esponjas capturan los iones de oro presentes en las soluciones que se generan al disolver los componentes electrónicos. Luego, mediante un tratamiento térmico, ese oro se convierte en pequeñas pepitas de 22 quilates.

Descubrimientos
Este dispositivo electrónico contiene casi 500 miligramos de oro.

Este dispositivo electrónico contiene casi 500 miligramos de oro.

Este proceso no solo es innovador, sino que además representa un enorme avance ecológico. Hasta ahora, las técnicas para extraer oro de residuos electrónicos solían usar productos tóxicos como el cianuro o el mercurio, que contaminan suelos, aguas y aire. Con este nuevo método, eso se evita completamente.

La magnitud del problema es enorme. Según datos globales, el mundo genera cerca de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos por año. Y lo más grave: el 80% no se recicla. Esto no solo representa una pérdida de recursos, sino también una fuente de contaminación constante.

Dispositivos electrónicos más comunes que suelen tener componentes con oro

  • Celulares.
  • Tablets.
  • Notebooks.
  • Televisores.
  • Consolas de videojuegos.
  • Cámaras digitales.
  • Chips de memoria.
  • Impresoras.
  • Módems y routers.

Buenas noticias para el planeta

Pero lo mejor es que esto no se limita solo al oro. Otros metales valiosos como el cobre, el paladio o el níquel también están presentes en los dispositivos que usamos.

Combinando este sistema suizo con otras técnicas como la pirometalurgia o la hidrometalurgia, sería posible recuperar aún más materiales y reducir notablemente el impacto ambiental.

Esta innovación podría transformar el sector del reciclaje y crear nuevas oportunidades económicas y ecológicas”, destacan los investigadores de Zúrich.

La clave está en pensar en una economía circular, donde lo que hoy es basura, mañana puede convertirse en materia prima.

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