El desgarrador posteo de la China Suárez en el que apuntó contra las condenadas por el caso de Lucio Dupuy

En las últimas horas se dio a conocer el veredicto acerca del caso de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre y pareja de ella. Las redes sociales se colmaron de pedidos de justicia desde los días anteriores hasta ahora ya que las penas no fueron aclaradas.

China Suárez y sus tres hijos

Como era de esperarse por lo polémico del caso, muchas celebridades argentinas reclamaron justicia por el pequeño y mostraron sus emociones a través de las redes sociales. Una de ellas fue Eugenia “La China” Suárez, quien como madre lo sintió de más.

El posteo de la China Suárez sobre el caso de Lucio Dupuy

Luego de que la madre del nene y su novia fueran condenadas por homicidio, la ex Teen Angels no perdió la oportunidad y volcó sus sentimientos en las redes sociales. A través de un posteo en Instagram, la China expresó sus deseos para con las condenadas.

Qué decía el posteo de la China Suárez sobre Lucio Dupuy

“Lucio me duele desde lo más profundo del corazón. El infierno que le hicieron vivir estas dos mierdas (porque no pienso usar la palabra ‘madre’). El calvario que vivió, pero no sólo el día que lo mataron”, comenzó el extenso texto.

El posteo de la China Suárez sobre el caso de Lucio Dupuy

Luego de esto, hizo referencia a la cantidad de marcas y pruebas que el niño tenía en su propio cuerpo y que demostraban el calvario que vivía junto a su madre. “Lucio fue a la guardia más de cinco veces, con su cuerpito maltratado, golpeado. Iba al colegio y a casa de sus amiguitos famélico porque no le daban de comer”, disparó la novia de Rusherking.

Abigail Páez, imputada, declaró hoy por primera vez y aseguro que jamás quiso lastimar al niño.

Tras poner el foco en Lucio Dupuy y los malos tratos que el inocente recibió, Eugenia Suárez se refirió con mucho enojo y bronca acerca de Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, las acusadas y condenadas. “Que no cumplan su condena juntas en una misma celda, como querían. Les deseo lo peor, sí, lo peor. Y no me vengan con que no hay que desear el mal. A veces no se necesita ser correcto, se necesita tener sangre en las ventas y un poco de sentido común”, aclaró.

La víctima, Lucio Dupuy.

Luego, para terminar este posteo que seguramente sacó lágrimas a miles de sus seguidores, la China concluyó pidiendo suma atención: “Estemos atentos, no miremos para el costado. No solo con nuestros hijos, porque puede haber un Lucio más cerca de lo que te imaginás”.