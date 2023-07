El debate viral sobre masculinidad que desató polémica en las redes: “Los hombres lloran cuando no dan más”

Un tenso debate dividió las opiniones de millones de usuarios en redes sociales. Esta vez, se trató de un video compartido en TikTok en el que se puede ver a dos personas discutiendo sobre por qué los hombres no lloran. Si bien parece ser un tema de discusión que se ha abordado muchas veces a lo largo de los años, el protagonista del viral obtuvo la aprobación de sus congéneres al afirmar que “los hombres sólo lloran cuando ya no dan más”.

En el video que se puede ver en el perfil de Hernán Grey (@hernan_grey), se puede ver a un hombre llamado Jorge en la pantalla, también apodado “el último macho argentino”, mientras en frente suyo se escucha a una mujer. El acalorado cruce ya había comenzado cuando el usuario comenzó a grabar la situación.

“¿Vos estás escuchando … lo que estás diciendo?”, se oye decir a la voz femenina, con notable indignación. Y es que el hombre le confirmaba que en el único escenario en que los hombres lloran es “cuando no dan más”. “¿Y la mujer llora por cualquier cosa?”, repregunta la mujer, “Y si, si se viven quejando ustedes. Por cualquier cosa moquean”, contestó Jorge.

El registro compartido dura tres minutos y ya suma 5.7 millones de reproducciones y más de 40 mil comentarios. La discusión se extiende cuando la mujer fuera de cámara agrega que, entonces, probablemente él no llora porque debe “tener bloqueadas las emociones”, a lo que el hombre remarca que “llorar lloro, pero a solas”.

La tensión escala cuando Jorge asegura que los hombres deben “aguantar lo que las mujeres no pueden”, razón por la cual deben reprimir sus emociones hasta el eventual momento de colapso. A esto, la mujer concluyó que se encontraban en “veredas completamente opuestas”, ya que su forma de pensar era antigua y atrasaba. A esto, Jorge se mostró de acuerdo y redobló: “Debo ser el último de los Mohicanos. Debo ser el último argentino macho”.

“Para mí, [ser el último macho argentino] es bancarse lo que venga. Porque el hombre para eso está hecho, para aguantar”, cerró. Ante sus afirmaciones, miles de usuarios se pronunciaron en la red social para darle la razón y otros reconocieron que, pese a ser una forma de pensar ya naturalizada en muchos masculinos, no estaba bien.

“Tristemente parece que ya quedamos pocos hombres de verdad”; “Cuanta razón. Pero ¿por qué niegan algo que pasó, pasa y pasará? Es una de las cosas de ser hombre”; “Dense cuenta de que eso está mal, hay que expresar cómo uno se siente”; y “Bien no está, pero es cierto. Yo lloro cuando ya no puedo y no quiero que nadie se entere porque no quiero cargar de problemas a los demás”; opinaron los usuarios. Otro, por su parte, apoyó al protagonista del video y aprovechó la ocasión para bromear: “Yo lloro cuando no doy más, y cuando la abuelita de Coco habla y dice “papá”. También cuando el payasito de Toy story 3 cuenta la historia de Lotso”.

