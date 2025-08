El botón que casi nadie presiona en los cajeros: lo que esperan los estafadores para robarte

Este descuido se relaciona directamente con la falta de atención y con una confianza excesiva en la tecnología. Hoy, muchos usuarios creen que el cajero se cierra solo , pero la realidad es que no todos los bancos tienen el mismo sistema de seguridad . Algunos expulsan la tarjeta y finalizan la operación automáticamente, mientras que otros requieren que vos mismo presiones el botón para terminar la sesión . Cuando eso no ocurre, la tarjeta puede quedarse adentro , o peor: la información de tu cuenta queda visible para cualquiera .

image Prevención, seguridad y dinero: el error en cajeros que causa estafas.

Además, los retiros sin contacto, cada vez más comunes, presentan otro riesgo. No necesitás insertar la tarjeta, solo acercarla. Pero si no cerrás sesión, la pantalla puede seguir mostrando tu saldo o tus últimos movimientos. ¿Quién no se tentaría con un saldo alto visible en la pantalla? Los estafadores lo saben: no hace falta hackear nada, solo esperar a que alguien se olvide de cerrar.