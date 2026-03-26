26 de marzo de 2026 - 11:58

El billete que todos buscan y nadie encuentra: para la numismática puede valer hasta 5 mil dólares

Expertos en numismática están dispuestos a pagar una fortuna por un billete de alta circulación en Estados Unidos.

Los amantes de la numismática buscan un billete por el que pagan hasta 5 mil dólares

Los amantes de la numismática buscan un billete por el que pagan hasta 5 mil dólares

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Por Alejo Zanabria

Expertos en numismática están dispuestos a pagar una fortuna por un billete de alta circulación en Estados Unidos. Es que, en condiciones ideales, el papel moneda puede valer hasta 5 mil dólares. Por lo tanto, te sugerimos revisar en tu billetera para saber si tenés un ejemplar de este tipo.

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Quien tenga este billete en su poder, tiene un tesoro de 5 mil dólares

En el fascinante mundo de la numismática, los billetes de 2 dólares no son solamente un tipo de cambio para comprar un bien o servicio. Es que estas piezas pueden dejar transformarse en activos de alto valor, de acuerdo a lo que informa el sitio especializado El Diario de Nueva York.

Numismática
Los amantes de la numismática buscan un billete por el que pagan hasta 5 mil dólares

Los amantes de la numismática buscan un billete por el que pagan hasta 5 mil dólares

La trayectoria de este billete comenzó en 1862, luciendo inicialmente el retrato de Alexander Hamilton. No fue sino hasta el rediseño de 1869 cuando la imagen de Thomas Jefferson tomó su lugar, la cual se mantuvo hasta las versiones modernas cuyo diseño base data de 1963. A pesar de que la Reserva Federal informó que en 2020 circulaban cerca de 1.4 millones de estos billetes, su escaso uso en transacciones cotidianas alimenta el mito de su inexistencia.

El billete más buscado por los amantes de la numismática

La mayoría de los billetes que circulan hoy solo valen su precio impreso, es decir, 2 dólares. No obstante, para que un coleccionista decida abrir la billetera y pagar hasta 5 mil de dólares, la pieza debe cumplir con requisitos específicos:

  • Antigüedad: los ejemplares del siglo XIX son los más codiciados. Un billete de 1862 en estado impecable puede oscilar entre los 500 y 2.800 dólares, mientras que uno de 1869 puede superar los 3.800.
  • Estado de conservación: las piezas "uncirculated" o sin circular son las que alcanzan los precios máximos. Expertos en numismática pagan por una moneda de papel de 1890 en condiciones impecables hasta 5.000 dólares.
  • Números de serie y errores: los coleccionistas buscan números de serie bajos, secuencias inusuales o las famosas “star notes", identificables por una estrella al final del número. Asimismo, los errores de impresión, como sobreimpresiones invertidas, disparan el valor del papel moneda.
  • Ediciones especiales: Sets premium de la Reserva Federal como los de 2003 pueden cotizarse por encima de los 700 dólares.
Numismática
Los amantes de la numismática buscan un billete por el que pagan hasta 5 mil dólares

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Por lo tanto, si tenés un billete de 2 dólares con cualquiera de estas rarezas, podrás certificarlo y venderlo a aficionados de la numismática a través de plataformas como Amazon, eBay o Mercado Libre.

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