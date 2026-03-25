Según la psicología, el mayor problema de las personas jubiladas no es el dinero ni el aburrimiento

Durante años, la jubilación fue concebida como una meta deseada: más tiempo libre, menos estrés y la posibilidad de disfrutar la vida sin obligaciones laborales. Sin embargo, un reciente análisis difundido por el sitio Ouest-France pone en duda esta idea instalada. Según especialistas en psicología existe una transformación más profunda: la pérdida de identidad y del rol social.

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El informe señala que muchas personas construyen gran parte de su identidad en torno a su trabajo. Al dejar de ejercer su profesión, no solo pierden ingresos o rutinas, sino también reconocimiento, propósito y sentido de pertenencia.

“La jubilación no cambia solo el día a día” , advierten los expertos, sino que impacta directamente en “la identidad, el reconocimiento y el lugar en la sociedad”. Este fenómeno suele ser silencioso, pero profundo: sin un rol claro, algunas personas experimentan una sensación de vacío difícil de gestionar.

Aunque el sentido común asocia la jubilación con el aburrimiento , la psicología plantea otra mirada. El problema no es la falta de actividades, sino la falta de sentido.

Diversos estudios coinciden en que el desafío real es responder a una pregunta clave: qué lugar ocupa ahora la persona en el mundo. Sin esa respuesta, incluso una agenda llena puede no evitar el malestar emocional.

El impacto emocional de dejar de trabajar

El paso a la jubilación implica un proceso similar a un duelo. Se trata de dejar atrás una etapa que, en muchos casos, organizó la vida durante décadas.

Especialistas advierten que este cambio puede generar:

Sensación de inutilidad

Pérdida de reconocimiento social

Dificultad para redefinir objetivos

Crisis de identidad

En algunos casos, incluso aparece ansiedad o desorientación ante la falta de estructura cotidiana. image

Cómo enfrentar esta etapa, según la psicología

Los expertos coinciden en que la clave no es evitar el retiro, sino prepararse emocionalmente para él.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Redefinir objetivos personales más allá del trabajo. Construir nuevas rutinas con sentido. Participar en actividades sociales o comunitarias. Desarrollar roles alternativos, como mentor o voluntario. El objetivo es recuperar el sentimiento de utilidad, pero desde un lugar distinto al laboral. Un cambio de paradigma sobre la jubilación.

La evidencia psicológica obliga a repensar la jubilación: no como el final de una etapa productiva, sino como una transición hacia una nueva forma de identidad.

Lejos de ser solo una cuestión económica o de tiempo libre, este momento representa uno de los desafíos emocionales más profundos de la vida adulta.