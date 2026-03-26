26 de marzo de 2026 - 11:04

El alcohol engaña al cerebro: por qué tu mente interpreta que beber es vital para sobrevivir, según estudios

La doctora Anna Lembke advierte que el consumo constante genera un déficit de dopamina, provocando que necesites beber solo para sentirte normal y no eufórico.

Así te engaña tu cerebro al tomar alcohol.&nbsp;

Así te engaña tu cerebro al tomar alcohol. 

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Por Sofía Serelli

La psiquiatra Anna Lembke, experta de la Universidad de Stanford, explica que el alcohol tiene la capacidad de reconfigurar nuestro cerebro. Al liberar grandes cantidades de dopamina de golpe, el sistema de recompensa interpreta la bebida como una experiencia esencial para la supervivencia. Este mecanismo engañoso es la base biológica que sostiene el círculo vicioso de la adicción.

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Vivimos en un entorno de abundancia sin precedentes, con acceso fácil a sustancias y comportamientos que refuerzan conductas compulsivas. Según la doctora Lembke, esto representa un estrés inédito para un cerebro que evolucionó para sobrevivir en un mundo de escasez y peligro constante. El acceso inmediato es, en sí mismo, uno de los mayores factores de riesgo para desarrollar una adicción en la actualidad. El cerebro busca el placer y evita el dolor de forma natural para sobrevivir, pero las drogas imitan estas recompensas naturales de manera amplificada.

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El secuestro de la voluntad por la dopamina

Cuando consumimos alcohol, se libera una gran cantidad de dopamina en la vía de recompensa del cerebro. Esta descarga es mucho más potente que la obtenida mediante recompensas naturales como la comida, lo que hace que la experiencia sea codificada de forma profunda y memorable. El cerebro termina por interpretar que esa sustancia es vital para su propia supervivencia. A medida que las sustancias se vuelven más potentes y accesibles, la vulnerabilidad a que el cerebro sea secuestrado por la química interna es cada vez más común en la sociedad moderna.

Este proceso genera una neuroadaptación peligrosa donde la búsqueda incesante de placer inclina la balanza interna hacia el dolor. Con el tiempo, esto deriva en anhedonia, que es la incapacidad total de disfrutar de las cosas cotidianas. La persona ya no bebe para sentir euforia, sino simplemente para equilibrarse y sentir que está en un estado normal.

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Cómo el cerebro vuelve a producir dopamina de forma natural

Para romper este ciclo, la psiquiatra propone un periodo de abstinencia de al menos cuatro semanas. Este es el tiempo promedio que el cerebro necesita para salir del estado de abstinencia aguda y empezar a regular su propia transmisión de dopamina. Durante los primeros 14 días es común sentir ansiedad e insomnio, ya que el equilibrio químico todavía está inclinado hacia el dolor.

La clave de la recuperación es permitir que el cerebro redistribuya sus receptores de dopamina y aprenda a obtener este neurotransmisor desde su interior. Aunque no todos poseen la misma neuroplasticidad, es posible resetear las vías de recompensa. Al final, se trata de quitar las "piedras" del lado del dolor para volver a disfrutar de las recompensas más modestas de la vida.

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