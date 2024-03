Echaron al movilero de Crónica que se quejó de su sueldo en vivo: “Pasó lo que todos pensaban que iba a pasar”

Tomás Munaretto, el periodista que se quejó de su sueldo durante un móvil en vivo para Crónica TV, fue despedido del canal. El cronista publicó un video donde aseguró que se había quedado sin trabajo, la empresa negó el despido.

Todo comenzó con una entrevista en vivo en Retiro. Una joven le contó que para ganar dinero extra hacía covers de María Becerra en el tren y ganaba uno 6 mil pesos al día.

Al terminar la nota, el periodista de piso invitó a Munaretto a dejar una colaboración a lo que este respondió que no le era posible debido a su bajísimo salario.

“Porque $ 1.715 la hora extra (pagan), Carlos. No puedo aportar. La chica que trabaja en casa cobra $ 3.000 la hora ¿Cómo lo pago? Explicame”, dijo. La respuesta del notero incomodó a su compañero y se viralizó rápidamente.

Poco tiempo después, el periodista se volvió tendencia y contó que lo habían despedido de la empresa. “Gente, pasó lo que todos pensaban que iba a pasar: me acaban de echar del canal”, dijo el periodista Tomás Munaretto.

No obstante, según informó diario Clarín, desde el canal del Grupo Olmos aseguran que al movilero “no sólo no lo despidieron, sino que no le comunicaron aún ninguna sanción disciplinaria”.