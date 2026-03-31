31 de marzo de 2026 - 10:35

Duplica el gasto de luz y deja la ropa mal lavada: este es el programa del lavarropas que nunca deberías usar

Los ciclos cortos están diseñados solo para refrescar prendas apenas usadas; utilizarlos con carga completa duplica el gasto eléctrico y no elimina las bacterias.

Este es el programa del lavarropas que no deberías usar si no querés generar un gasto de más.

Este es el programa del lavarropas que no deberías usar si no querés generar un gasto de más.

Foto:

Por Sofía Serelli

Muchos usuarios eligen el programa de lavado rápido convencidos de que ahorran tiempo y dinero, pero la realidad técnica indica lo contrario. Este ciclo, diseñado originalmente para emergencias o prendas con muy poco uso, se convirtió en una trampa cotidiana que aumenta el gasto de luz y deja la ropa mal lavada.

Leé además

¿Vivirías en los Alpes Italianos? Descubrí cuál es la compensación que recibirán los voluntarios.

Buscan voluntarios para vivir gratis un mes en las montañas: los requisitos para participar

Por Cristian Reta
la psicologia dice que los ninos que fueron faciles durante su crianza se convierten en adultos que siempre dicen estoy bien

La psicología dice que los niños que fueron "fáciles" durante su crianza se convierten en adultos que siempre dicen "estoy bien"

Por Andrés Aguilera

La clave del engaño reside en cómo funciona el electrodoméstico. Para limpiar en poco tiempo, el aparato debe calentar el agua de forma muy rápida y mover el tambor con mayor intensidad, lo que dispara el consumo eléctrico. Por el contrario, los programas largos permiten que el jabón actúe por más tiempo con agua a menor temperatura.

El mito del ahorro en los ciclos cortos

Expertos de marcas líderes como Electrolux y AEG advierten que el programa rápido es un compromiso entre tiempo y eficacia. Está pensado para cargas pequeñas y suciedad mínima. Cuando se llena el lavarropas y se activa este ciclo, la máquina no logra enjuagar correctamente el detergente ni eliminar manchas profundas, lo que suele obligar a un segundo lavado, duplicando el gasto inicial.

image

El programa Eco 40-60 es, según las normativas de la Unión Europea, la referencia de eficiencia real. Aunque puede durar varias horas, utiliza temperaturas optimizadas y un uso del agua mucho más inteligente. Calentar el agua es el proceso que más energía demanda en cualquier hogar; por eso, un ciclo largo y tibio siempre será más barato que uno corto y caliente.

image

El uso inteligente del lavarropas no solo impacta en el bolsillo a fin de mes. Al evitar los ciclos de alta intensidad constantes, también se protege el motor y el sistema de calentamiento del equipo, extendiendo su vida útil. En tiempos donde cada kilovatio cuenta, entender que "más lento es más barato" es la mejor herramienta para el ahorro doméstico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta por tormentas con granizo en Mendoza

Alerta amarilla por tormentas y un cambio en el tiempo: las zonas afectadas hoy en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Esta es la receta que mejor viene para los días de calor.

Helado de banana con solo 4 ingredientes y con muy pocos pasos

Personas prefieren escribir en lugar de mandar mensajes. Esta es la razón según la psicología.

Según la psicología, las personas que prefieren mensajes antes que llamadas comparten estas características

Estos son tres ejercicios que evitan el deterioro cognitivo 

3 ejercicios físicos que evitan el deterioro cognitivo en mayores de 65 años