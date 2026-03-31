Duplica el gasto de luz y deja la ropa mal lavada: este es el programa del lavarropas que nunca deberías usar

Los ciclos cortos están diseñados solo para refrescar prendas apenas usadas; utilizarlos con carga completa duplica el gasto eléctrico y no elimina las bacterias.

Este es el programa del lavarropas que no deberías usar si no querés generar un gasto de más.

Muchos usuarios eligen el programa de lavado rápido convencidos de que ahorran tiempo y dinero, pero la realidad técnica indica lo contrario. Este ciclo, diseñado originalmente para emergencias o prendas con muy poco uso, se convirtió en una trampa cotidiana que aumenta el gasto de luz y deja la ropa mal lavada.

La clave del engaño reside en cómo funciona el electrodoméstico. Para limpiar en poco tiempo, el aparato debe calentar el agua de forma muy rápida y mover el tambor con mayor intensidad, lo que dispara el consumo eléctrico. Por el contrario, los programas largos permiten que el jabón actúe por más tiempo con agua a menor temperatura.

El mito del ahorro en los ciclos cortos Expertos de marcas líderes como Electrolux y AEG advierten que el programa rápido es un compromiso entre tiempo y eficacia. Está pensado para cargas pequeñas y suciedad mínima. Cuando se llena el lavarropas y se activa este ciclo, la máquina no logra enjuagar correctamente el detergente ni eliminar manchas profundas, lo que suele obligar a un segundo lavado, duplicando el gasto inicial.

image El programa Eco 40-60 es, según las normativas de la Unión Europea, la referencia de eficiencia real. Aunque puede durar varias horas, utiliza temperaturas optimizadas y un uso del agua mucho más inteligente. Calentar el agua es el proceso que más energía demanda en cualquier hogar; por eso, un ciclo largo y tibio siempre será más barato que uno corto y caliente.

Cuándo deberías usar este programa de lavado Existen, sin embargo, momentos específicos donde el lavado rápido es útil. Es la opción ideal si necesitás una prenda con urgencia, si la ropa no tiene manchas ni olores fuertes, o si solo querés quitarle el polvo a algo que estuvo guardado. Para todo lo demás, la recomendación es clara: carga completa, temperatura baja y programas de mayor duración.

image El uso inteligente del lavarropas no solo impacta en el bolsillo a fin de mes. Al evitar los ciclos de alta intensidad constantes, también se protege el motor y el sistema de calentamiento del equipo, extendiendo su vida útil. En tiempos donde cada kilovatio cuenta, entender que "más lento es más barato" es la mejor herramienta para el ahorro doméstico.