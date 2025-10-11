Dormir con medias: ¿truco científico para descansar mejor o riesgo oculto para tus pies?

Cuando las temperaturas bajan, muchas personas optan por cubrirse los pies antes de acostarse. Y no es casualidad, distintos estudios confirman que dormir con medias puede favorecer el descanso. Según especialistas en sueño , mantener los pies calientes estimula la vasodilatación distal, un proceso que dilata los vasos sanguíneos y ayuda a liberar calor corporal. Esto envía al cerebro la señal de que es hora de dormir, facilitando el inicio del descanso y reduciendo los despertares nocturnos.

Las medias actúan como reguladores naturales de la temperatura corporal, evitando que el cuerpo pierda calor de forma brusca durante la noche. Esto puede ser especialmente útil en climas fríos o para personas que sufren de pies fríos, ya que el aumento de la temperatura periférica acelera la conciliación del sueño.

Usar medias en la cama no es perjudicial siempre que se elijan los adecuados. Los expertos recomiendan optar por materiales transpirables como el algodón o la lana fina, que mantienen el calor sin acumular humedad. Los modelos sin costuras o con elásticos suaves son los más aconsejables, ya que no interrumpen la circulación sanguínea.

Entre los beneficios más destacados se encuentran la mejora del flujo sanguíneo, la reducción de los despertares nocturnos y la prevención de infecciones al actuar como una barrera entre la piel y las sábanas, especialmente en entornos no propios.

Sin embargo, también existen riesgos si no se toman precauciones. Las medias demasiado ajustados o de materiales sintéticos pueden dificultar la circulación o provocar sudoración excesiva, generando un ambiente propicio para hongos y bacterias. Además, colocarse medias inmediatamente después de aplicar crema hidratante puede favorecer la humedad y el desarrollo de infecciones.

Cuándo conviene dormir sin medias

Dormir sin medias también tiene ventajas. Permitir que los pies respiren ayuda a evitar la acumulación de humedad y a mantener la piel sana. En noches cálidas o para personas con sudoración excesiva, esta opción resulta más recomendable.

La clave está en el equilibrio, si el entorno es frío o se sufre de mala circulación, las medias pueden ser aliados del descanso; pero si el clima es templado o se tiende a transpirar, lo mejor es prescindir de ellos. En cualquier caso, mantener una correcta higiene y cambiar las medias a diario es fundamental para cuidar la salud de los pies.

El veredicto final de los expertos

No existe una única respuesta válida. Dormir con medias puede mejorar la calidad del sueño al estabilizar la temperatura corporal, pero solo si se usan de forma correcta y con materiales adecuados. En cambio, hacerlo con prendas apretadas o poco transpirables puede provocar el efecto contrario.

En definitiva, más que una cuestión de costumbre, es una decisión que depende del cuerpo, del entorno y del tipo de media que elijas. Lo importante es que tus pies, con o sin abrigo, contribuyan a un descanso reparador y saludable.