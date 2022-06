Dicen que Martín Bossi “quedó destruido” tras una desilución amorosa

Martín Bossi es uno de los solteros más codiciados y al que la prensa le adjudicó más romances. Lo cierto es que el actor ahora estaría sufriendo por amor ya que se separó de un romance fogoso y express con Sol Bardi, su compañera de elenco.

El periodista Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live detalles de esta historia de amor de la que poco se conocía públicamente. “Me enteré estos últimos días de una relación que mantenía un famoso actor argentino y la iba a contar cuando me dijeron ‘chequeá porque me parece que ya se terminó’”, lanzó como bomba en su programa de Instagram.

Y sumó: “Así de fugaz fue la cuestión parece, el tema es que ellos continúan trabajando juntos y me contaban que él quedó destruido después de la ruptura, dato que me sorprendió”.

Sol Bardi y Martín Bossi habrían vivido un romance intenso y breve

El incógnito seguía: “Ella comparte elenco con él en la obra que hacen en Avenida Corrientes y se ven las caras casi todos los días, no sé cómo llevarán esa situación compleja por cierto”.

“Empezaron a salir me cuentan a finales del verano, ella estaba en el espectáculo que encabezaba él en Mar del Plata y cuando él pasó a otra obra, ella también se pasó, él ha sido vinculado con muchísimas mujeres y siempre desmintió todo”, comentó el periodista.

Y como todos sus seguidores le pedían a gritos saber de quién hablaba, Juan expuso: “El famoso que se separó después de un fogoso romance es Martín Bossi y la ruptura es con la bailarina Sol Bardi”.

Martin Bossi habló sobre las vinculaciones amorosas que le inventan

En una entrevista con PrimiciasYa, Matín Bossi confió: “A mi me da gracia tener que estar explicando cada dos semanas los rumores de romance. La semana pasada decían que estaba con Morena Beltrán y que había conocido a la familia, cosa que no es verdad. Nunca la conocí”.

“Y el otro día fui a un asado y había una amiga de Luly Drozdek, Andrea (Ponce de León), y le tuve que pedir disculpas porque fabricaron toda una historia con ella. Agradezco porque me relacionan con el amor y eso es bueno. Es un piropo enorme aunque la información no es constantemente cierta”, confió en abril.

“También existe la posibilidad de un pibe que coma un asado con una piba puede que sean amigos y no tener noviazgo. Hay otras posibilidades de relacionarse entre un hombre y una mujer, o entre un hombre y un hombre, que no siempre tiene que ver con el sexo y la pareja”, remarcó.

“También está la posibilidad de que yo viva el amor de otra manera y no tiene que ver con estar con una pareja. Por ahí lo que vende es esto y tengo que ser parte del juego. Me divierte, no estoy en pareja y no tengo planes de estar en pareja”, expuso.

“El día que yo esté de novio y exista la necesidad de contarlo, lo diré. No tengo nada para ocultar”, concluyó.