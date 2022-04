Día Internacional del Beso: el insólito origen de una celebración con récord mundial

El 13 de abril tiene una marca especial en el registro de las efemérides tanto en nuestro país como en el mundo, y es que esta fecha conmemora una expresión de afecto que duró horas y se mereció un espacio dentro de los Guinness.

Así fue que en el año 2013, la pareja de tailandeses conformada por Ekkachai y Lksana Tiranarat sellaron su marca al darse el beso más largo: duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.

Los enamorados comenzaron a besarse el 12 de febrero de 2013 y finalizaron el 14, justamente cuando se celebra el Día de San Valentín. Ambos se impusieron al resto de los competidores, 9 parejas en total.

En la competencia por establecer la duración más larga del beso, los participantes no podían despegar nunca sus labios, ni siquiera para ir al baño. Debían estar despiertos y parados, no podían apoyarse en nada ni en nadie más que en entre ellos mismos, además de no poder ingerir ni alimentos ni bebidas.

Semejante prueba tuvo su recompensa y además de batir un récord, terminaron recibiendo un premio de 3.300, dos anillos de diamante y un título mundial.