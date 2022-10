Desesperada denuncia de Roxana Carabajal: el padre de su hija volvió a “secuestrar” a la menor

Roxana Carabajal volvió a aparecer en televisión para denunciar que su ex volvió a llevarse a la hija que tienen en común y no la ve hace un mes. La cantante de folclore asegura que la niña está incomunicada por lo que hizo pública la situación para que todo se solucione.

La artista fue al programa “A La Tarde” y relató la dramática situación que se vuelve a repetir, tal como ocurrió en junio pasado. El padre de su hija se la llevo, no la regresó y le impidió el contacto, por lo que decidió hacer mediático el caso para que la Justicia reaccione.

“Vengo a pedir ayuda”, dijo visiblemente dolida la cantante y contó que su expareja entró en un “delirio mísitico” por lo que teme por la integridad de la niña de 9 años, quien en una conversación con su madre deslizó que su padre “la tiene entrenada”.

No es la primera vez que el hombre se lleva a Eva, la hija de los dos, y en junio fue la última vez. Roxana pasó un tiempo sin contacto con su hija, pero el padre entró en razón y la devolvió. Ahora, lleva casi un mes sin contacto con la menor.

Roxana Carabajal denunció que su ex tiene “delirios místicos”

“Una de las últimas veces que ha vuelto a casa, me dijo ‘mamá mi papá me tiene entrenada’. No quiero indagar sobre su cabecita para ver qué es lo que está pasando”, expresó preocupada la sobrina de Peteco Carabajal.

“Ahí me doy cuenta que él la viene manipulando a ella para que no esté más conmigo”, agregó la folclorista al respecto.

Roxana Carabajal busca desesperadamente a su hija. (Captura de junio 2022)

Y la abogada de Carabajal contó que, al momento en el que él se da a la fuga con la niña en junio, “hicieron un allanamiento desde la fiscalía y cuando ingresan al domicilio lo había vaciado, había quemado todas las cosas y había hecho una cruz de sal con imágenes”.

Además, la letrada contó que “el hermano de él (del ex de Roxana Carabajal) dejó asentado que tiene delirios místicos y problemas psiquiátricos. Por eso se apuraron tanto en hacer esta búsqueda”.