Descubrimiento físico detrás de los destellos en el cielo por terremotos deja sin palabras a los científicos

Investigadores geofísicos analizaron durante décadas las luminiscencias que aparecen antes o durante grandes sismos . Este fenómeno, conocido como Luces de Terremoto (EQL), afecta la percepción de seguridad de la población en zonas de estrés tectónico. Entender su origen es vital hoy para diferenciar procesos geológicos de fallas eléctricas accidentales, lo que descubrimientos dan una explicación de su origen.

Aunque durante siglos se consideraron mitos, la ciencia moderna, liderada por el físico Friedemann Freund de la NASA , propuso una base sólida para las luces de terremoto. El mecanismo clave reside en los defectos de las rocas ígneas y metamórficas, como el basalto y el gabro.

Estas rocas contienen "defectos de peroxi" , que son átomos de oxígeno en estados ionizados de forma imperfecta. Bajo condiciones normales, funcionan como aislantes, pero la situación cambia drásticamente cuando se ven sometidas a un estrés mecánico intenso.

Cuando las ondas sísmicas -especialmente las ondas S- atraviesan estas estructuras geológicas, provocan el desplazamiento de los granos minerales, activando los enlaces de peroxi. Según lo expresado en los estudios , este proceso libera portadores de carga eléctrica conocidos como "huecos de electrón" o huecos-p, que tienen carga positiva.

Estas cargas viajan a través de la corteza terrestre hacia la superficie a velocidades que pueden alcanzar los 100 metros por segundo. Al llegar a la interfaz entre la roca y el aire, las cargas ionizan las moléculas de la atmósfera, generando descargas eléctricas que se manifiestan como resplandores difusos, columnas de fuego o bolas luminosas. Este fenómeno convierte temporalmente al suelo en una especie de batería que descarga su energía hacia el cielo .

Ejemplos históricos de luces en terremotos y la advertencia del entorno urbano

La evidencia visual de estas luces se ha fortalecido gracias a la tecnología actual. Uno de los casos mejor documentados ocurrió en Pisco, Perú (2007), donde cámaras de seguridad registraron intensos destellos sobre el mar y en islas deshabitadas tras terremotos, descartando fallas eléctricas.

Otros ejemplos notables incluyen el sismo de Matsushiro en Japón (1965-1967), que ofreció las primeras fotografías científicas del fenómeno, y el terremoto de L'Aquila en Italia (2009), donde se observaron llamas "frías" y nubes luminosas. En México, los sismos de 2017 y 2021 también captaron la atención global por las luces azules y verdes que iluminaron el Distrito Federal y Acapulco.

Sin embargo, los expertos advierten que no todo destello en el cielo es de origen geológico. En grandes ciudades, la causa más frecuente suele ser el cortocircuito de cables o la explosión de transformadores eléctricos debido al fuerte movimiento de los postes.

Mientras que las luces de terremoto naturales o por "triboluminiscencia" (fricción de partículas) ocurren cerca del epicentro, los destellos por fallas eléctricas se ven en áreas urbanas densas. Estudios recientes sugieren que monitorear las anomalías en el campo electrostático atmosférico podría, en el futuro, servir como un precursor para alertar sobre sismos inminentes con horas de antelación.