5 de enero de 2026 - 19:37

Un sismo sacudió la zona Este de Mendoza

Ocurrió a las 19.23 y tuvo una magnitud de 2.8. Su epicentro se ubicó cerca de San Martín

Sismo en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Pasadas las 19.20 un temblor provocó sustos en la zona Este y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) confirmó que efectivamente la zona fue el epicentro de un movimiento sísimico.

Según los datos preliminares del organismo, el sismo ocurrió a las 19.23 y tuvo su epicentro a 51 km al SurEste de Mendoza, 194 km al Sur de San Juan y a 22 km al SurOeste de San Martín.

Tuvo una magnitud de 2.8 y una profundidad de 10 km.

Por el momento no se han registrado daños ni víctimas por el suceso.

